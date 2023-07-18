В Минздраве объяснили, за счёт чего планируют снизить цены на платную стоматологию

Опубликовано: 18.07.2023 11:55 , Обновлено: 18.07.2023

В Министерстве здравоохранения рассказали, как планируют формировать цены на стоматологические услуги после введения их госрегулирования. Как пояснил главный внештатный стоматолог ведомства профессор Сергей Рубникович, сейчас подходы к ценообразованию пересматриваются, чтобы в итоге выйти на "справедливые цены, но без снижения качества помощи".

Как сообщили в Минздраве, пересмотр подхода к ценообразованию в этой сфере, в том числе, норм времени и норм расходов, проводился при участии более 50 экспертов, включая представителей частных стоматологических клиник. Сейчас государство регулирует только тариф на оказание стоматологических услуг, а стоимость расходных материалов при этом не учитывается.

“Мы считаем, что такой подход не ограничивает ни потребителя (пациента), ни субъекта хозяйствования в ценовом выборе ассортимента материалов для оказания услуг”, - подчеркнул профессор Рубникович.

Однако, именно на расходные материалы приходится львиная доля итогового чека, который оплачивают белорусы, обращаясь к услугам платных стоматологов.

“Введение регулирования “заставит” субъекты хозяйствования коммерческого сектора рассчитывать тарифы без учета стоимости расходных материалов, а использование для расчетов норм времени и норм расхода материалов позволит исключить необоснованное завышение итоговой стоимости платных стоматологических услуг”, - пояснил главный внештатный стоматолог Минздрава.

По планам ведомства, трудовые и временные затраты на некоторые стоматологические услуги снизятся на 10-30% , что приведёт и к снижению итоговых цен в клиниках.

По словам Рубниковича, рынок стоматологических услуг адаптируется, появляются новые, более современные услуги и это позволяет снизить расходы и материалов, и времени на определённые услуги, которые оказывают стоматологи на приеме в клинике.

Что касается материалов, то в Минздраве признали, что многие из них сейчас закупаются за рубежом. В условиях санкций снизить их стоимость оказывается достаточно проблематичным.

“Если затраты на материалы будут снижаться, будет уменьшаться и стоимость стоматологической услуги. Тут стоит задача перед стоматологическим, научным и образовательным сообществами - разработка своих материалов, технологий и методик”, - пояснил Рубникович.

Совмин ввёл госрегулирование цен на все виды стоматологических услуг в Беларуси

Напомним, Совет министров Беларуси принял решение о введении госрегулирования тарифов на все виды стоматологических услуг в начале июля. Новое постановление правительства вступит в силу 1 ноября 2023 года и будет распространяться на все белорусские стоматологические клиники - как государственные, так и частные.