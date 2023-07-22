Головченко назвал города, которые в 2024 году перейдут на электробусы

Опубликовано: 22.07.2023 10:53 , Обновлено: 22.07.2023

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, рассказал журналистам о городах, в которых до конца 2024 года планируют запустить электрический общественный транспорт.

Речь идет про Жодино и Шклов, в этих городах по планам правительства будут реализованы соответствующие пилотные проекты, сообщила БелТА.

О том, что в этих городах планируют запустить электробусы, говорил ранее и заместитель Министра энергетики Денис Мороз.

По словам Головченко, до конца 2024 года Жодино и Шклов «должны стать полностью “электробусными”». Что касается других городов Беларуси, то пока “комплексной стратегии по другим городам нет, потому что мы должны оценить эффект хотя бы по итогам первого года эксплуатации”, - сказал премьер. «Окончательные решения по масштабированию этой схемы будут приняты по итогам реализации двух пилотных проектов», - заключил он.

Напомним, ранее Головченко пообещал в 2028 году запустить в небо первый российско-белорусский самолет:

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