Главы Католической и Православной церквей Беларуси поздравили с Пасхой. Кто призвал к послушанию, а кто к надежде?

Опубликовано: 20.04.2025 10:00 , Обновлено: 20.04.2025

Глава католической церкви в Беларуси Юзеф Станевский и экзарх Белорусской православной церкви митрополит Вениамин выступили с поздравлениями верующим 20 апреля, когда все христиане Беларуси отмечают Пасху. В этом году на один день пришлись и "католическая", и "православная" даты.

Глава Белорусской православной церкви экзарх Вениамин в своем послании к верующим поздравил их со светлой радостью и попросил не терять ее ощущение сразу после праздника.

“Как же сохранить эту радость и духовную настроенность? В творениях святых отцов говорится, что послушание – это кратчайший путь ко спасению и стяжанию духовной радости. И в наши дни оно приносит те же благодатные плоды”, - посоветовал митрополит.

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По его словам, “послушание о Господе священнослужителей и монашествующих своему священноначалию, младших старшим, подчиненных начальствующим, детей родителям, несение тягот, немощей друг друга – все это, несомненно, утверждает гармонию не только в общественной и повседневной, но и в духовной жизни”.

[inf]Полностью с поздравлением экзарха можно ознакомиться [link href=“http://church.by/news/pashalnoe-poslanie-mitropolita-minskogo-i-zaslavskogo-veniamina-patriarshego-ekzarha-vseja-belarusi-arhipastyrjam-svjashennosluzhiteljam-monashestvujushim-i-vsem-vernym-chadam-belorusskoj-pravoslavnoj-cerkvi-6” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link] на официальном сайте Белорусской православной церкви. А [link href=“https://www.youtube.com/live/fBHi0c1nKtg?si=xSP9TwKpEdrTTunM” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] здесь [/link] можно посмотреть трансляцию пасхального богослужения с участием митрополита Вениамина. [/inf]

“Среди непостоянства и хаоса современного мира”

В свою очередь, председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Юзеф Станевский призвал верующих сохранять надежду “на окончательную победу добра над злом”.

Он призвал помнить, что воскрешение Христа призвано укрепить веру, что “среди непостоянства и хаоса современного мира в различных испытаниях и терпениях впредь источником любви и силы неизменно является воскресший Господь-победитель смерти, ада и сатаны”

“Воскресший Иисус велит своим ученикам идти в Галилею-место, где во время повседневных дел они встретились с ним, учителем из Назарета и пошли за ним. Пусть же и наша встреча с живым Спасителем, присутствующим в Святейшем Таинстве, поможет в Галилее нашей повседневности найти цель и смысл жизни, а также укрепит надежду на окончательную победу добра над злом, любви над ненавистью и жизни над смертью. Пусть воспылают наши сердца, когда воскресший Христос придет к нам со своим словом-благой новостью-и Хлебом Жизни в Святом Причастии”, - призвал архиепископ Юзеф Станевский.

[inf]Полностью с его поздравлением можно ознакомиться [link href=“https://catholic.by/3/news/belarus/18379-velikodnae-vinshavanne-starshyni-kanferentsyi-katalitskikh-biskupa-u-belarusi-artsybiskupa-yuzafa-stane-skaga” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link].[/inf]

Тем временем, президент Беларуси также выступил с поздравлениями.

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