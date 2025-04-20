Лукашенко поздравил миллионы белорусов с Пасхой. Что пожелал кроме мира и согласия?

Опубликовано: 20.04.2025 10:07 , Обновлено: 20.04.2025

Президент Беларуси поздравил 20 апреля белорусов христианской веры с праздником Пасхи. По его словам, это тот праздник, который несёт "в дома счастье, радость и любовь".

“На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие. Пусть вас окружают взаимопонимание, надежда и вдохновение. Желаю вам и вашим семьям жизненного равновесия, крепкого здоровья и успехов”, - написали в его пресс-службе.

Ранее Telegraf.news писал, что глава католической церкви в Беларуси Юзеф Станевский и экзарх Белорусской православной церкви митрополит Вениамин выступили с поздравлениями верующим 20 апреля, когда все христиане Беларуси отмечают Пасху. В этом году на один день пришлись и “католическая”, и “православная” даты.

Главы Католической и Православной церквей Беларуси поздравили с Пасхой. Кто призвал к послушанию, а кто к надежде?