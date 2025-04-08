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Опубликовано: 08.04.2025 12:44 , Обновлено: 08.04.2025

В американском сегменте TikTok и прочих соцсетях набирает популярность новый пасхальный тренд: вместо яиц, которые являются одним из центральных символичных элементов праздника, американцы начали использовать неожиданные продукты - картошку, зефирки и даже... камни. Причина такого резкого желания американцев изменить вековые традиции, как оказалась, скрывается в экономических перипетиях США.

Дело в том, что уже не первый месяц в США цены на куриные яйца бьют рекорды. Из-за вспышки птичьего гриппа в последнем квартале 2024 года в США погибли более 20 миллионов кур-несушек, спровоцировав дефицит этого продукта в магазинах и увеличив их стоимость в условиях повышенного спроса. Ситуация с яйцами обострилась настолько, что Дональд Трамп сделал обещание снизить цены на яйца одним из своих ключевых посылов во время предвыборной гонки за кресло в Белом доме.

Тем не менее, даже одержав победу на выборах, полностью взять под контроль ситуацию ему, судя по сообщениям в американской прессе, не удалось. Согласно официальным данным Минсельхоза США, в феврале 3035 года средняя цена за дюжину яиц в стране достигала 8,41 доллара, что более чем на 200% выше уровня начала 2024 года.

Сам Трамп 2 апреля отчитался, что цены на яйца в США “уже упали на 59% и продолжают падать, а их доступность - просто фантастическая”, передал телеканал CBS. Статистика розничных цен за март пока ещё не доступна, однако анализ цен в одной из популярных торговых сетей, проведённый телеканалом, показал, что стоимость дюжины яиц упала до 5,99 долларов. Торговые сети также заверили, что дефицита яиц к Пасхе в магазинах страны не будет.

Однако, как отметило издание New York Post, рядовые американцы не так уж охотно верят обещаниям и ритейлеров, и главы государства и - на всякий случай - ищут альтернативу куриным яйцам. Некоторые Издание сослалось на исследования Clarify Capital, согласно которому более 30% американцев вовсе перестали покупать яйца из-за их высокой стоимости.

Впрочем, отказываться от популярной пасхальной традиции раскрашивать яйца на Пасху американцы вовсе не собираются. Пользователи TikTok показали, чем решили их заменить Кто-то решил раскрасить такие неожиданные продукты питания, как зефирки, картофель или лук, а кто-то совсем отошёл от продуктов питания и предложил использовать в качестве пасхального символа камни, ну или на худой конец воспользоваться пластиковыми яйцами - они оказались дешевле настоящих.

Так, одна из пользовательниц видеоплатформы подсчитала, что одна пасхальная картофелина ей обойдётся в 0,15 доллара, тогда как за пасхальное яйцо в этом году придётся выложить в два раза больше - 0, 33 доллара.