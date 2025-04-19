ГАИ перешла в "режим усиления", а МВД приняло "допмеры" по всей Беларуси. О чем предупредили водителей?

Опубликовано: 19.04.2025 16:06 , Обновлено: 19.04.2025

Перед Пасхой и с приходом теплой погоды ГАИ перешла в "режим усиления" по всей Беларуси, а МВД приняло "дополнительные меры" по обеспечению безопасности людей. Тем временем Госавтоинспекция Брестской области запланировала "отработку" восьми трасс по 20 апреля.

Так, стражи дорог “усилили контроль” за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) на дорогах, в зонах отдыха, а также в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных Пасхе, по всей стране.

В связи с посещением храмов большим количеством граждан ГАИ порекомендовала по возможности отказаться от использования личного транспорта и поехать на общественном. В приоритете инспекторов - своевременное обнаружение пьяных участников дорожного движения, отстранение от управления авто бесправников.

На “особый контроль” Госавтоинспекция решила взять соблюдение правил мотоциклистами, велосипедистами и теми, кто пользуется средствами персональной мобильности (СПМ).

Еще в ГАИ предупредили о возможных изменениях в организации дорожного движения. И чтобы избежать заторов, в ведомстве посоветовали внимательно следить за дорожными знаками и руководствоваться сигналами регулировщика. “Оставляйте транспортные средства только в разрешенных местах, не создавая препятствий другому транспорту и проходу пешеходов”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/16845” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] стражи дорог.

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“Отработки” на Брестчине

А ГАИ Брестской области по 20 апреля [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/63053” target=“_blank” rel=“noopener”] организовала [/link] “отработку” следующих трасс:

М-10 «Граница РФ (Селище) - Гомель - Кобрин»,

Р-2 «Столбцы - Ивацевичи - Кобрин»,

Р-6 «Ивацевичи — Пинск — Столин»,

Р-16 «Тюхиничи - Высокое - гр. Польши (Песчатка),

Р-83 «Брест - Каменец - Национальный парк (Беловежская Пуща)»,

Р-85 «Слоним-Высокое»,

Р-94 «Брест-Томашовка- граница Польши (Домачево)»,

Р-91 «Осиповичи - Барановичи».

Цель мероприятий Госавтоинспекции в этом регионе - предупредить ДТП, возникающие из-за превышения скорости, нарушения правил обгона и выезда на встречку. Следят за дорожной обстановкой стражи дорог в том числе с помощью мобильных датчиков контроля скорости.

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“Допмеры” от МВД

В МВД Беларуси [link href=“https://t.me/pressmvd/16843” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] взять места проведения богослужений под “особый контроль”. При скоплении большого количества людей запланировали организовывать в этих местах пропускной режим с “использованием технических средств”. “С учетом увеличения пассажиропотока также усилится работа на объектах транспорта”, - предупредили в милиции.

Там сказали, что их работа нацелена на оказание помощи людям, их защиту от “противоправных посягательств” и предупреждение правонарушений. В МВД попросили население:

проявлять бдительность,

вовремя сообщать ближайшим нарядам о “подозрительных лицах” или оставленных без присмотра предметах и вещах,

соблюдать общественный порядок,

с пониманием отнестись к этим мерам безопасности.

Ранее Telegraf.news писал, что в милиции Минска предупредили жителей столицы, что с наступлением теплой погоды взяли “под особый контроль” места массового отдыха, парки и скверы. В ведомстве рассказали, что наряды милиции будут нацелены на «пресечение курения, распитие спиртного».

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