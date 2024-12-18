Глава МВД «конструктивно раскритиковал» белорусскую ГАИ. За что?

Опубликовано: 18.12.2024 07:42 , Обновлено: 18.12.2024

Глава Министерства внутренних дел Иван Кубраков 17 декабря направился с рабочим визитом в Могилевскую область, где, в числе прочего, "подверг конструктивной критике" работу белорусской Госавтоинспекции. Узнали, что стало объектом критики министра.

Судя по информации, размещённой в официальном Telegram-канале МВД, поводом для критики стали участившиеся случаи летальных ДТП. В связи с чем Кубраков поручил дорожной инспекции “принять исчерпывающие меры по недопущению гибели людей на дорогах”.

Для этих целей глава МВД потребовал уделить повышенное внимание профессиональной подготовке сотрудников ГАИ. В качестве приоритетов в работе он также назвал “сплочение коллектива”, поддержку семей сотрудников силовых структур и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 декабря в ДТП на Могилёвщине погибла семья из трёх человек. Как полагают инспекторы, к трагедии привела скользкая дорога и предельный износ задних шин легковушки, которая результате вылетела на встречку и врезалась в фуру.

ГАИ привлекла к ответственности за скользкие дороги 19 должностных лиц после аварии на Могилёвщине, в которой погибла семья

А уже 16 декабря в Воложинском районе Минской области маршрутный микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся. В результате 6 человек с различными травмами оказались в больнице. После первичного осмотра места ДТП специалисты установили, что шины, установленные на задней оси маршрутки, имели износ протектора выше допустимого.

Под Воложином маршрутка вылетела в кювет – 8 человек в больнице

Как следствие, ГАИ 17 декабря начала “контрольные мероприятия” для повышения безопасности перевозок пассажиров по всей Беларуси, пообещав проконтролировать, в том числе, и состояние шин маршруток.

ГАИ начала «контрольные мероприятия» по всей Беларуси. Кому пригрозили «административным воздействием»?