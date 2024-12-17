ГАИ начала "контрольные мероприятия" по всей Беларуси. Кому пригрозили "административным воздействием"?

Опубликовано: 17.12.2024 11:48 , Обновлено: 17.12.2024

Госавтоинспекция 17 декабря начала "контрольные мероприятия" для повышения безопасности перевозок пассажиров по всей Беларуси. В ГАИ рассказали, что стражи дорог решили проверить в машинах.

По [link href=“https://t.me/pressmvd/15285” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] главного управления ГАИ, “особое внимание” стражи дорог уделят техническому состоянию автобусов регулярного сообщения. Инспекторы решили проверить состояние шин, а также использование ремней безопасности в транспорте категории М2, который выполняет междугородние и пригородные рейсы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции организовали контроль ежедневных медосмотров водителей. А в отношении руководителей организаций, которые допустили к использованию неисправный пассажирский транспорт, пообещали принять “меры административного воздействия”.

Фото: ГАИ Минска

“Госавтоинспекция даст принципиальную оценку каждому факту нарушения должностным лицом”, - предупредили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказывал об отдельных рейдах ГАИ в разных областях Беларуси. Например, столичные стражи дорог усилили работу по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Одновременно с этим в Минской области более пристальное внимание решили уделить местам остановки и стоянки.

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Также мы писали, что инспектор белорусской ГАИ назвал единственную цель, с которой сотрудники ведомства останавливают водителей на дорогах для проверок.

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