Под Воложином маршрутка вылетела в кювет – 8 человек в больнице

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Опубликовано: 16.12.2024 12:00 , Обновлено: 16.12.2024

Утром в понедельник, 16 декабря, в Воложинском районе маршрутный микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся. По данным МВД, скорая помощь увезла с места ДТП 8 человек с различными травмами.

[obnovleno_b]По уточнённой информации Республиканского центра медреагирования Минздрава, госпитализация потребовалась шесть пострадавшим:

одну женщину отправили в Больницу скорой медицинской помощи Минска с травмой средней степени тяжести,

двух пассажирок с ушибами и травмами грудной клетки отправили в Минскую областную клиническую больницу,

двое мужчин и одна женщина с ушибами, травмами, переломами отправлены в Столбцовскую ЦРБ.

“У всех состояние средней степени тяжести, диагностированы сочетанные травмы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме”, - заверили в ведомстве.[/obnovleno_b]

Как сообщили в ведомстве, авария с маршруткой, шедшей в Ивенец, произошла около 9:00 на 27-м километре трассы “Першаи-Ивенец-Несвиж”. По предварительным данным, 66-летний водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях и съехал в кювет.

При этом после первичного осмотра места ДТП специалисты установили, что шины, установленные на задней оси маршрутки, имели износ протектора выше допустимого.

Министр внутренних дел также распорядился послать на место ДТП лично начальника главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова.

















В связи с данной аварией, в МВД также напомнили водителям о категорическом запрете на эксплуатацию “не подготовленного” транспорта, а также призвали учитывать особенности вождения зимой:

быть предельно внимательными и осторожными на дороге,

выбирать скорость движения в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями,

в обязательном порядке пристёгиваться ремнями безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал о пяти правилах, которые белорусская Госавтоинспекция рекомендовала водителям соблюдать в ближайшие дни, несмотря на то, что их нет в ПДД. Речь идёт о том, как избежать печальных последствий непогоды, обрушившейся на страну в начале недели.

В ГАИ назвали 5 правил для белорусов на ближайшие дни, которых нет в ПДД