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ГАИ привлекла к ответственности за скользкие дороги 19 должностных лиц после аварии на Могилёвщине, в которой погибла семья

ГАИ привлекла к ответственности за скользкие дороги 19 должностных лиц после аварии на Могилёвщине, в которой погибла семья
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Госавтоинспекция озвучила предварительные причины ДТП на Могилёвщине, где вчера днём погибла семья из трёх человек. Как полагают инспекторы, к трагедии привела скользка дорога и предельный износ задних шин легковушки, врезавшейся в идущую по встречной полосе фуру.

ДТП произошло около 12 часов 7 декабря на 117-м километре трассы Р-43 “граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи”. По информации МВД, непосредственным виновником аварии стал водитель KIA - он не справился с управлением, когда авто ушло в занос на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру MAN.

В результате погибли все, находившиеся в легковом авто: сам 50-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 5-летний ребенок.

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На место ДТП по указанию главы МВД Ивана Кубракова был направлен начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков. Он и озвучил две главные причины, которые, по мнению экспертов, могли привести к трагедии на дороге:

  • предельный износ задних шин легкового авто,
  • “зимняя скользкость, которая образовалась на проезжей части”.
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По словам Ротченкова, ГАИ намерена “дать принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дорог”.

“Только за вчерашний день 19 из них уже привлечены к ответственности”, - сообщил представитель ГАИ, не уточнив, о каких должностных лицах идёт речь и как именно наказали виновных.

Водителям же ГАИ “настоятельно рекомендовала быть “предельно внимательными и осторожными” на дорогах в зимний период, а также напомнила о запрете на эксплуатацию транспорта, не подготовленного к участию в дорожном движении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 декабря, согласно ПДД Беларуси, все автомобили на дорогах обязаны быть переобуты в зимнюю резину. При этом к ней предъявляются чёткие требования:

  • остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

В противном случае, водителей ожидает предупреждение или штраф - такой же, как и за летние шины: до 1 базовой величины (40 рублей) на первый раз и от 2 до 5 базовых величин (то есть 80 - 200 рублей сегодня) при повторном нарушении.

С 1 декабря белорусских водителей будут штрафовать даже за зимние шины

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