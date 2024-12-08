ГАИ привлекла к ответственности за скользкие дороги 19 должностных лиц после аварии на Могилёвщине, в которой погибла семья

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Опубликовано: 08.12.2024 09:32 , Обновлено: 08.12.2024

Госавтоинспекция озвучила предварительные причины ДТП на Могилёвщине, где вчера днём погибла семья из трёх человек. Как полагают инспекторы, к трагедии привела скользка дорога и предельный износ задних шин легковушки, врезавшейся в идущую по встречной полосе фуру.

ДТП произошло около 12 часов 7 декабря на 117-м километре трассы Р-43 “граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи”. По информации МВД, непосредственным виновником аварии стал водитель KIA - он не справился с управлением, когда авто ушло в занос на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру MAN.

В результате погибли все, находившиеся в легковом авто: сам 50-летний водитель, его 43-летняя супруга и их 5-летний ребенок.

























На место ДТП по указанию главы МВД Ивана Кубракова был направлен начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков. Он и озвучил две главные причины, которые, по мнению экспертов, могли привести к трагедии на дороге:

предельный износ задних шин легкового авто,

“зимняя скользкость, которая образовалась на проезжей части”.









По словам Ротченкова, ГАИ намерена “дать принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дорог”.

“Только за вчерашний день 19 из них уже привлечены к ответственности”, - сообщил представитель ГАИ, не уточнив, о каких должностных лицах идёт речь и как именно наказали виновных.

Водителям же ГАИ “настоятельно рекомендовала быть “предельно внимательными и осторожными” на дорогах в зимний период, а также напомнила о запрете на эксплуатацию транспорта, не подготовленного к участию в дорожном движении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 декабря, согласно ПДД Беларуси, все автомобили на дорогах обязаны быть переобуты в зимнюю резину. При этом к ней предъявляются чёткие требования:

остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

В противном случае, водителей ожидает предупреждение или штраф - такой же, как и за летние шины: до 1 базовой величины (40 рублей) на первый раз и от 2 до 5 базовых величин (то есть 80 - 200 рублей сегодня) при повторном нарушении.

С 1 декабря белорусских водителей будут штрафовать даже за зимние шины