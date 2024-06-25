В Греции ввели шестидневную рабочую неделю. Зачем?

Опубликовано: 25.06.2024 13:05 , Обновлено: 13.11.2024

С 1 июля 2024 года в частном секторе Греции решили ввести шестидневную рабочую неделю, при этом общее количество рабочих часов будет 48. Само решение распространяется не на все отрасли.

Отдельные производственно-промышленные предприятия и компании, оказывающие услуги круглосуточно, теперь могут продлить рабочую неделю своих сотрудников. Но решение не распространяется на работников сферы общественного питания и туризма, сообщил греческий сайт Reporter.

Причиной такого решения были проблемы с производительностью, из-за которых сотрудникам часто приходилось работать сверхурочно без дополнительной оплаты. Власти также заметили, что трудовые ресурсы начинают сокращаться из-за сокращения численности населения.

Официальные Афины заявили, что новый закон направлен на борьбу с нелегальной работой и на повышение гибкости и занятости. Планируют, что люди, которые будут работать дольше, будут получать более высокую оплату за дополнительный день работы. Если сотрудник работает в праздничный день, он получит премию в размере 115% от основной зарплаты за этот день.

Однако критики новых правил считают, что шестидневная рабочая неделя теперь станет нормой, тем более что инспекций труда в Греции «практически не существует».

Как подчеркивает Reporter, в Греции люди уже работают дольше, чем в других странах ЕС или США. По оценкам ОЭСР, в 2022 году грек отработал в среднем 1886 часов, житель США – 1811, а всего ЕС – 1571. В Беларуси же нормой на 2024 год было установлено 2016 рабочих часов.

Эксперты отмечают, что Греция идет вразрез с мировой тенденцией, продвигающей введение четырехдневной рабочей недели . Это означает, что, в отличие от большинства стран, Греция удлиняет рабочую неделю, а не сокращает ее.

Ранее Telegraf.news писал, что старший экономист литовского банка Luminor Жигимантас Маурицас сообщил, что его стране стоит подумать над переходом на 4-дневную рабочую неделю. Свое предложение он обосновал ростом производительности труда и мировыми тенденциями.

В Литве предложили перейти на 4-дневную рабочую неделю. Сколько работают сейчас и возможно ли такое в Беларуси?