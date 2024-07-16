Появилось видео шторма в лагере под Речицей, где мальчика насмерть придавило упавшим деревом

🎥 Видео

Опубликовано: 16.07.2024 14:55 , Обновлено: 16.07.2024

В соцсетях появилось видео из детского лагеря имени Марата Казея под Речицей, где в минувшее воскресенье, 14 июля, в результате падения деревьев, не выдержавших порывов штормового ветра, пострадали семь детей, а один мальчик - погиб. Видео даёт наглядное представление о том, что творилось в лагере, когда там разбушевалась стихия.

Само видео быстро разлетелось сначала по районным чатам, а потом - по соцсетям так, что уже не найти его первоисточник. Снимали видео, судя по всему, через окно сами воспитанники лагеря, которые вовремя укрылись от шторма в одном из корпусов.

На кадрах видно, как большая группа детей в панике разбегается кто куда, а в какой-то момент одна из огромных сосен, клонящихся под сильными порывами ветра, не выдерживает, ломается пополам и падает прямо на бегущих детей.

[info_b]Внимание! На видео могут присутствовать жестокие кадры. [/info_b]

В комментариях многие интернет-пользователи задались резонным вопросом, почему в разгар непогоды дети находились на массовом мероприятии на улице. Учитывая аномальную жару, которая стояла на Гомельщине в выходные, многие упрекнули руководство лагеря в несоблюдении санитарных норм и мер безопасности при организации детского отдыха.

Ранее Telegraf.news сообщил, что одно из поваленных деревьев насмерть придавило 13-летнего мальчика, пострадали ещё шестеро детей в возрасте от 7 до 13 лет. Двоих пришлось госпитализировать, причём одной девочке потребовалась экстренная помощь областных специалистов - её оперативно перевели в гомельскую больницу.

В лагере под Речицей во время бури пострадали 7 детей – один мальчик погиб