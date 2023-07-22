Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию

Опубликовано: 22.07.2023 12:26 , Обновлено: 22.07.2023

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (в деревне Цель, Осиповический район). Соответствующие данные появились в Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста Беларуси.

Скриншон egr.gov.by

Общество с ограниченной ответственностью оформили 19 июля в Могилевском облисполкоме. Уставной фонд организации — 200 рублей. Сообщается, что основным видом деятельности новой компании будет “управление недвижимым имуществом”, написал smartpress.by.

Владелец белорусской компании — российское “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, генеральным директором которого по документам является Евгений Пригожин. Указан и контактный номер, по которому с ним можно связаться.

Напомним, после мятежа Пригожина стало известно, что часть бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыла в Беларусь.

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