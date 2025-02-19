Географы-переводчики и не только. БГУИР и Брестский университет назвали 6 своих новых специальностей

Опубликовано: 19.02.2025 20:26 , Обновлено: 19.02.2025

Представители Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Брестского государственного университета (БрГУ) им. А.С. Пушкина на пресс-конференции 19 февраля назвали 6 своих новых специальностей. Журналист Telegraf.news посмотрел, где кого собрались учить.

Так, в БГУИР решили обучать на специальностях “электронное машиностроение”, “киберфизические системы”, “цифровой маркетинг” и “сверхчастотные системы”. По словам первого проректора вуза Максима Давыдова, “электронное машиностроение” направлено “в первую очередь на микроэлектронику”.

“Маленькие микрочипы создаются огромными машинами, которые выполняют ряд технологических задач. Вот электронное машиностроение как раз направлено на разработку, эксплуатацию и работу с таким сложным технологическим оборудованием”, - [link href=“https://smartpress.by/news/o-novykh-spetsialnostyakh-rasskazali-v-rukovodstve-dvukh-belorusskikh-vuzov/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его пояснения издание Smartpress.

[info_b]Выпускникам этой специальности должны присваивать квалификацию “Инженер”, срок обучения - 4 года. Подробнее [link href=“https://www.bsuir.by/ru/kaf-etit/elektronnoe-mashinostroenie” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

На “киберфизических системах” [link href=“https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti/kiberfizicheskie-sistemy” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещали [/link] обучить обработке информации в интеллектуальных системах, инженерному анализу киберфизических систем, а еще таким языкам программирования, как C++, Java, JavaScript, GPSS, SQL, PL/SQL, UML.

Эти белорусские вузы дали абитуриентам 2 месяца, чтобы сообщить о желании поступать. Куда обращаться?

В информации на сайте вуза сказано, что выпускники этих специальностей смогут работать на предприятиях “Горизонт”, «Планар», «Минский подшипниковый завод», «Минскэнерго» и не только.

После обучения на цифровом маркетинге должны присвоить квалификацию “Программист. Маркетолог”. “Вы будете изучать такие базовые для любого специалиста в области экономики и бизнеса дисциплины, как экономическая теория, макро- и микроэкономика, прикладной статистический анализ, экономика предприятия, управленческий учет и контроллинг, финансы и финансовая математика”, - [link href=“https://abitur.bsuir.by/fakultety-i-spetsialnosti/tsifrovoy-marketing” target=“_blank” rel=“noopener”] перечислили [/link] на сайте БГУИР.

“[Сверхвысокочастотные системы] - это системы измерения, телекоммуникаций. Те же телефоны необходимо стандартизировать, измерять, в 5G мы уходим, поэтому такая специальность будет актуальной”, - охарактеризовал еще одну специальность первый проректор Давыдов.

А что у БрГУ?

Тем временем БрГУ анонсировал специальности “микробиология” и “страноведение и переводческая деятельность”. На первой будут обучать четыре года на дневной форме, запланировали набрать 20 бюджетников и 3 платников. Потенциальными местами трудоустройства на сайте вуза [link href=“https://www.brsu.by/div/spetsialnost-mikrobiologiya” target=“_blank” rel=“noopener”] назвали [/link]:

предприятия пищевой, нефтехимической, ветеринарной, фармацевтической промышленности,

производственные и экспертно-криминалистические лаборатории,

научные и научно-исследовательские учреждения и др.

БГУ предложил новую специальность для абитуриентов. Можно поехать в Зимбабве по обмену

А на “страноведении и переводческой деятельности” пообещали присваивать квалификацию “Географ. Преподаватель. Переводчик”. Учиться нужно будет 4,5 года, для поступления потребуется сдать централизованных экзамен (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам, а также ЦЭ либо централизованное тестирование (ЦТ) по математике и географии. Выпускники, по [link href=“https://www.brsu.by/div/stranovedenie-i-perevodcheskaya-deyatelnost” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] на сайте БрГУ, смогут работать в переводческих бюро, органах госуправления, на промышленных и логистических предприятиях и в учреждениях образования.

“Такие педагоги могут быть востребованы в малокомплектных школах в сельской местности. Плюс специалисты со знанием географии и английского смогут найти себя в области внешнеэкономической деятельности”, – считает доцент кафедры городского и регионального развития вуза Александр Панько.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство образования Беларуси планирует прекратить подготовку примерно по 50 непрофильным специальностям в нескольких белорусских вузах. При этом по одной педагогической специальности в грядущую вступительную кампанию набор пообещали «существенно увеличить», а также открыть три совершенно новые специальности, по которым ранее подготовки в Беларуси не было.

Минобразования Беларуси пообещало прекратить подготовку по 50 специальностям. А на какую решили «существенно увеличить» набор?