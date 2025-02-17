Минобразования Беларуси пообещало прекратить подготовку по 50 специальностям. А на какую решили «существенно увеличить» набор?

Опубликовано: 17.02.2025 09:09 , Обновлено: 17.02.2025

Министерство образования Беларуси планирует прекратить подготовку примерно по 50 непрофильным специальностям в нескольких белорусских вузах. При этом по одной педагогической специальности в грядущую вступительную кампанию набор пообещали "существенно увеличить", а также открыть три совершенно новых специальности, по которым ранее подготовка в Беларуси не велась. Об особенностях будущего набора в вузы рассказал глава ведомства Андрей Иванец.

В интервью гостелеканалу СТВ министр образования пояснил, что прекращение подготовки по полусотне специальностей связано с желанием ведомства полностью отказаться от непрофильной подготовки в белорусских университетах.

По его словам, каждый белорусский вуз должен понимать, каких специалистов там готовят и в чём он специализируется, развивая специализированную научную школу и профессорско-преподавательский состав. Иванец пояснил, что так сфера образования будет развиваться “в интересах как экономики и запроса общества”.

При это набор абитуриентов по одному направлению Иванец, наоборот, пообещал “существенно увеличить” в следующей вступительной кампании. Речь о подготовке воспитателей для дошкольного образования, которых обучают в педагогических колледжах. Увеличить набор по этим специальностям глава ведомства пообещал, в частности, в Минске.

Иванец также назвал три абсолютно новые специальности, которые планируется открыть в белорусских вузах в 2025 году:

“интеллектуальная электроника” - на базе Белорусского государственного университета (для подготовки специалистов в области микро- и наноэлектроники);

“пищевая безопасность” - в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий в Могилеве;

“физическое и военно-патриотическое воспитание” - на базе Могилевского государственного университета.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале февраля Палата представителей рассмотрела в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение ряда законов по вопросам обеспечения прав детей в Беларуси. В числе значимых нововведений фигурируют новые условия допуска педагогов к работе с детьми. Авторы законопроекта предложили учителям и прочим педработникам, которые устраиваются на работу, в обязательном порядке проходить психологическое собеседование.

Министр образования предложил проводить психологическое собеседование с белорусскими педагогами