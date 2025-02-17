БГУ предложил новую специальность для абитуриентов. Можно поехать в Зимбабве по обмену

Опубликовано: 17.02.2025 16:33 , Обновлено: 17.02.2025

Белорусский государственный университет (БГУ) анонсировал открытие новой специальности «Африканистика» на факультете международных отношений (ФМО). Набор на единственную в Беларуси программу, обеспечивающую комплексную подготовку специалистов для взаимодействия со странами Африки, стартует в новом учебном году.

Как отметила пресс-служба БГУ, обучение по африканистике ведётся во всех ведущих университетах мира, что связано с ростом интереса к многополярному миру и укреплению многовекторной внешней политики. Подчёркивается, что углубление белорусско-африканских связей является долговременной стратегией Беларуси и поддерживается на самом высоком уровне. В настоящее время Беларусь установила дипломатические отношения практически со всеми странами Африки.

Что будут изучать студенты:

Историю африканского континента

Экономику

Политологию

Международные отношения

Страноведение и регионоведение

Речевую практику африканских языков и основы ведения переговоров с учётом региональной специфики.

Семитскую и африканскую филологию.

Компьютерные технологии для обработки текстов и статистических данных.

На первом этапе планируется изучение арабского языка, а также европейских языков, используемых в Африке (французский, португальский и др.). В дальнейшем планируется ввести изучение непосредственно африканских языков. Обучение рассчитано на 4,5 года.

Подготовка специалистов будет проходить в тесном взаимодействии с заказчиками кадров, в частности, с Министерством иностранных дел Беларуси. Также планируются стажировки преподавателей и студенческий обмен с ведущими центрами подготовки африканистов в России и университетами Зимбабве, ЮАР и Кении.

Выпускникам специальности «Африканистика» будет присваиваться квалификация «Африканист. Переводчик». Они смогут работать в:

Органах государственного управления

Институтах и научно-исследовательских организациях

Ведомствах, занимающихся информационно-аналитической работой

Бизнес-структурах, ориентированных на внешние рынки

Белорусских дипломатических, торговых, экономических и культурных представительствах за рубежом.

Кроме того, они смогут оказывать консультативные и экспертные услуги. Набор будет осуществляться как на бюджетную , так и на платную формы обучения. Рассматривается возможность целевого набора с отдельным внутренним экзаменом.

Кстати, с 2025 года на специальность «Востоковедение» ФМО БГУ будет проводиться набор на обучение сроком 5,5 лет с присвоением степени магистра. Программа предполагает изучение двух восточных языков и английского.

Кроме того, в БГУ открыли и другие специальности: «Интеллектуальная электроника» (факультет радиофизики и компьютерных технологий), «Международная экономика и торговля (с углублённым изучением китайского языка)» (экономический факультет при участии Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ), «Компьютерное моделирование и разработка веб-приложений» (факультет социокультурных коммуникаций).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на филфаке БГУ хотели начать обучать на «писателя». Однако пока официального объявления о новой специальности не было.

На филфаке БГУ предложили готовить писателей. Кого еще?