БГУ предложил новую специальность для абитуриентов. Можно поехать в Зимбабве по обмену
Белорусский государственный университет (БГУ) анонсировал открытие новой специальности «Африканистика» на факультете международных отношений (ФМО). Набор на единственную в Беларуси программу, обеспечивающую комплексную подготовку специалистов для взаимодействия со странами Африки, стартует в новом учебном году.
Как отметила пресс-служба БГУ, обучение по африканистике ведётся во всех ведущих университетах мира, что связано с ростом интереса к многополярному миру и укреплению многовекторной внешней политики. Подчёркивается, что углубление белорусско-африканских связей является долговременной стратегией Беларуси и поддерживается на самом высоком уровне. В настоящее время Беларусь установила дипломатические отношения практически со всеми странами Африки.
Что будут изучать студенты:
- Историю африканского континента
- Экономику
- Политологию
- Международные отношения
- Страноведение и регионоведение
- Речевую практику африканских языков и основы ведения переговоров с учётом региональной специфики.
- Семитскую и африканскую филологию.
- Компьютерные технологии для обработки текстов и статистических данных.
На первом этапе планируется изучение арабского языка, а также европейских языков, используемых в Африке (французский, португальский и др.). В дальнейшем планируется ввести изучение непосредственно африканских языков. Обучение рассчитано на 4,5 года.
Подготовка специалистов будет проходить в тесном взаимодействии с заказчиками кадров, в частности, с Министерством иностранных дел Беларуси. Также планируются стажировки преподавателей и студенческий обмен с ведущими центрами подготовки африканистов в России и университетами Зимбабве, ЮАР и Кении.
Выпускникам специальности «Африканистика» будет присваиваться квалификация «Африканист. Переводчик». Они смогут работать в:
- Органах государственного управления
- Институтах и научно-исследовательских организациях
- Ведомствах, занимающихся информационно-аналитической работой
- Бизнес-структурах, ориентированных на внешние рынки
- Белорусских дипломатических, торговых, экономических и культурных представительствах за рубежом.
Кроме того, они смогут оказывать консультативные и экспертные услуги. Набор будет осуществляться как на бюджетную , так и на платную формы обучения. Рассматривается возможность целевого набора с отдельным внутренним экзаменом.
Кстати, с 2025 года на специальность «Востоковедение» ФМО БГУ будет проводиться набор на обучение сроком 5,5 лет с присвоением степени магистра. Программа предполагает изучение двух восточных языков и английского.
Кроме того, в БГУ открыли и другие специальности: «Интеллектуальная электроника» (факультет радиофизики и компьютерных технологий), «Международная экономика и торговля (с углублённым изучением китайского языка)» (экономический факультет при участии Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ), «Компьютерное моделирование и разработка веб-приложений» (факультет социокультурных коммуникаций).
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на филфаке БГУ хотели начать обучать на «писателя». Однако пока официального объявления о новой специальности не было.