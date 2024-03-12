Генпрокуратура Беларуси предложила ужесточить наказание для родителей за неправильное воспитание детей

Опубликовано: 12.03.2024 09:46 , Обновлено: 12.03.2024

Генеральная прокуратура Беларуси выступила с инициативной об усилении ответственности родителей и ужесточении наказаний для них за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Об этом 11 марта сообщил представитель ведомства, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Роман Сидоренко.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Сидоренко рассказал, что Генпрокуратура уже подготовила соответствующий законопроект и в скором времени его внесут на рассмотрение парламента. По его словам, документ предполагает усиление административной ответственности родителей, если их ребенок по недосмотру или вследствие “ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию”:

совершил правонарушение,

получил тяжкие телесные повреждения,

погиб.

По словам представителя Генпрокуратуры, пока для белорусов, не исполняющих свои родительские обязанности, “жесткой ответственности нет”. При этом в Беларуси предусмотрена даже уголовная ответственность- за неуплату алиментов.

Ранее Телеграф рассказывал о необычном случае, похожим на сюжет Санта-Барбары, с которым недавно столкнулись специалисты Госкомитета судебных экспертиз. Житель Барановичского района после развода с супругой решил провериться на отцовство сразу пятерых своих детей. После проведения ДНК-экспертизы все пятеро детей оказались ему не родными.

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Похожий случай произошёл с другим белорусом, которому насчитали более 16 тыс. рублей алиментов на содержание пятерых детей. Анализ показал, что трое младших детей были ему не родными.

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Напомним, в конце прошлого года в Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать “находящейся в социально опасном положении” и поставить на контроль госорганов. Теперь “тревожный звоночек” в отдел образования по месту нахождения ребёнка может поступить не только из учебного заведения, поликлиники или милиции, но органов госэнерго- и газонадзора, энергоснабжающих и газоснабжающих организаций.

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