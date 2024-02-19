Из пяти ни одного. Судмедэксперты на примере показали, кому из белорусов стоит пройти ДНК-тест на отцовство

Опубликовано: 19.02.2024 16:23 , Обновлено: 19.02.2024

В Госкомитете судебных экспертиз 19 февраля сообщили, что столкнулись с необычным случаем, похожим на сюжет Санта-Барбары. Отец семейства попросил проверить его на отцовство сразу пятерых своих детей.

После проведения ДНК-экспертизы все пятеро детей оказались ему не родными. Там уточнили, что житель Барановичского района решил проверить отцовство после решения развестись с женой. Та в одном из разговоров “на эмоциях” заявила, что отцом малышей является другой мужчина. В итоге, встал вопрос выплаты алиментов являлся.

Также в Госкомитете рассказали о другом случае, когда сомнения в кровном родстве возникли уже у жителя Лунинецкого района. Тот с супругой воспитывал четырех детей, младшим из которых исполнилось четыре года. Мужчина потребовал проведения, генетической экспертизы. Оказалось, что с вероятностью более 99,9% три ребенка оказались не его. Зато отцовство одного ребенка подтвердили, сообщили в ведомстве.

В Госкомитете посоветовали белорусам посмотреть на сайте ведомства порядок проведения генетической (установление биологического родства) экспертизы. “Случаи, когда семейные пары находятся в бракоразводном процессе, и мужчины инициируют ДНК-экспертизу, не редкость. Вопрос выплаты алиментов в таких историях является значимым. Как показывает экспертная практика, иногда сомнения не напрасны”, - рассказали в комитете.

[inf]Подробнее о правилах прохождения теста на кровное родство читайте [link href=“https://sudexpert.gov.by/ru/pay-gen.html” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link].[/inf]

Ранее Телеграф уже писал, что случаи обращения за установлением кровного родства не так редки в Беларуси. Так, согласно решению суда, один 51-летний мужчина, начиная с мая 2021 года, должен был выплачивать алименты на содержание пятерых детей. Однако, по состоянию на июнь 2023 года, у многодетного отца образовалась задолженность по алиментам на сумму более 16 000 рублей, рассказали в комитете судебных экспертиз.

Судмедэксперты рекомендовали белорусам пройти генетическую проверку. Но не всем