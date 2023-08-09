Судмедэксперты рекомендовали белорусам пройти генетическую проверку. Но не всем

Опубликовано: 09.08.2023 12:22 , Обновлено: 09.08.2023

В комитете судебных экспертиз рассказали в каких случаях белорусам следует пройти генетическую проверку.

В качестве примера судмедэксперты привели один случай. Так, согласно решению суда, один 51-летний мужчина, начиная с мая 2021 года, должен был выплачивать алименты на содержание пятерых детей. Однако, по состоянию на июнь 2023 года, у многодетного отца образовалась задолженность по алиментам на сумму более 16 000 рублей, рассказали в комитете судебных экспертиз.

В ходе проверки мужчина заявил, что сомневается, что трое младших детей - от него, и решил провести генетическую экспертизу. Исследование подтвердило его предположение: действительно, эти дети не были его биологическими наследниками. Теперь мужчине предстоит исключить отцовство в судебном порядке.

Судебные эксперты рекомендовали в случае появления сомнений в биологическом родстве обращаться к ним для проведением генетической экспертизы, что поможет расставить в спорном вопросе все точки над «i» и удостоверить родство (подтвердить или исключить отцовство).

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