Где за три дня выпадет месячная норма осадков? В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 16.06.2023 12:58 , Обновлено: 16.06.2023

Синоптики заявили, что в некоторые районы Беларуси придут дожди. При этом, по прогнозам, осадки будут такими обильными, что за три дня может выпасть их месячная норма. В стране объявили оранжевый уровень опасности.

Автор тг-канала посвященного погоде nadvorie сообщил, что судя по цифровому прогнозу, большое количество осадков ожидается на западе Беларуси.

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Прогноз количества осадков ECMWF

Прогноз количества осадков ICON

Если верить этим прогнозам, то в ближайшие трое суток выпадет 1-1,5 месячной нормы.

Стало известно, почему в Беларусь пришли дожди и грозы

Что говорят в Белгидромет

Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности.

В субботу, 17 июня, будет облачно с прояснениями. По западу страны ожидаются дожди и грозы, местами сильные ливни. Ветер восточный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+17 градусов, днем +26..+31°С.

В воскресенье, 18 июня, сохранится переменная облачность. По западу ожидаются дожди и грозы. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +12..+19 градусов, днем +20..+31 °С.

В понедельник, 19 июня, местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный. Температура ночью +12..+18 градусов, днем +23..+30°С.

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