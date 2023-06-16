Где за три дня выпадет месячная норма осадков? В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Синоптики заявили, что в некоторые районы Беларуси придут дожди. При этом, по прогнозам, осадки будут такими обильными, что за три дня может выпасть их месячная норма. В стране объявили оранжевый уровень опасности.
Автор тг-канала посвященного погоде nadvorie сообщил, что судя по цифровому прогнозу, большое количество осадков ожидается на западе Беларуси.
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Если верить этим прогнозам, то в ближайшие трое суток выпадет 1-1,5 месячной нормы.
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Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности.
В субботу, 17 июня, будет облачно с прояснениями. По западу страны ожидаются дожди и грозы, местами сильные ливни. Ветер восточный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+17 градусов, днем +26..+31°С.
В воскресенье, 18 июня, сохранится переменная облачность. По западу ожидаются дожди и грозы. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +12..+19 градусов, днем +20..+31 °С.
В понедельник, 19 июня, местами по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный. Температура ночью +12..+18 градусов, днем +23..+30°С.
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