Где в Беларуси спрогнозировали -23°C, а где — +3°C? Синоптики рассказали, что придет на смену снегопадам с 4 по 10 декабря

Опубликовано: 03.12.2023 13:34 , Обновлено: 03.12.2023

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил, что в начале декабря температура в нашей стране будет "ниже климатической нормы на 5-7°C". Он пообещал многим жителям сильные морозы. Тем не менее, у некоторых столбик поднимется и выше нуля. Какую погоду ожидать белорусам на неделе с 4 по 10 декабря?

По словам Рябова, на погоду в начале недели влажные воздушные массы с Балтийского моря принесут небольшой кратковременный снег и влажность до 90%. Некоторых ожидает слабый гололед и гололедицу.

Также в страну придут сильные морозы. Так, ночью 4-5 декабря температура составит от -6°C до -12°C, а при прояснениях до -14°C. Днем в понедельник от -2°C по западу до -12°C по северу, во вторник от -3°C по Гродненской области до -11°C по Витебской. Но дальше — больше.

Так, ночью в среду 6 декабря синоптики пообещали от -6°C по югу до -23°C мороза по северу. Хотя днем будет менее морозно — от -4°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку.

Похожая погода установится и в четверг 7 декабря : ночью от -12°C по западу до -23°C мороза по востоку; днем — от 0 в юго-западных районах до -12°C в северо-восточных.

При этом в пятницу 8 декабря метеорологи ожидают от +1°C в Бресте до -8°C в Витебске.

А на выходных, по предварительному прогнозу Дмитрия Рябова, 9-10 декабря ночью будет от -5°C по западу до -22°C по северо-востоку; днем — до +3°C. (например, в Гродно и Бресте).

К слову, ранее Телеграф писал, что численная модель прогноза погоды ECMW предрекла в Беларуси и до -27°C. Но более точный прогноз, как правило, можно посмотреть только на ближайшие 3 дня.

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