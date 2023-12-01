Когда в Беларусь придут морозы до -27°С? Синоптики предупредили о приближении последнего южного циклона

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Опубликовано: 01.12.2023 09:35 , Обновлено: 01.12.2023

Синоптики предупредили белорусов о приближении последнего циклона с юга в этом сезоне. Уже к воскресенью Белгидрометцентр спрогнозировал ухудшение погодных условий и усиление морозов. Посмотрели, когда и где температура воздуха может опуститься до -27°С.

“В субботу–воскресенье ждём последний циклон с юга. Потом атмосферная циркуляция должна поменяться”, - предупредили авторы телеграм-канала “Надвор’е”.

По их данным, со следующего вторника, 5 декабря, над восточной Европой установится мощный антициклон. Как предположили специалисты, он “заблокирует путь тёплым активным барическим образованиям в наш регион”.

Циклон Н, надвигающийся на Беларусь

Авторы телеграм-канала, ссылаясь на численную модель прогноза погоды ECMW, спрогнозировали постепенное усиление морозов в течение будущей недели, а к следующим выходным - очень резкое похолодание.

“В пятницу под утро -20°С, в субботу ECMW по востоку РБ прогнозирует -25..-27°С”, - рассказали специалисты.

Об ухудшении погодных условий предупредили и в Белгидрометцентре. Хотя морозы и сегодня не отпускают: на ночь 1 декабря белорусские синоптики спрогнозировали от -5°С до -11°С,а при прояснениях - до -13°С. Днём температура также вряд ли поднимется выше нуля - синоптики пообещали до -6°С. Вот видеопрогноз от Белгидромета на 1 декабря по областным центрам страны.

В субботу, 2 декабря , по югу страны ещё будет сказываться влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, предупредили в Белгидромете. Сильных снегопадов синоптики не прогнозировали - лишь ночью по северу, а днем по югу страны может пройти кратковременный снег. Ночью -4..-10°С (при прояснениях - до -15°С), днём - до -7°С.

В воскресенье, 3 декабря , из-за атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Карпат на Брянскую область России, погода ухудшится. Синоптики спрогнозировали снегопады, местами сильные метели и по-прежнему - сильные морозы - от -3°С до -15°С ночью и в среднем 0..-7°С днём.

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