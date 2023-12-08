Где-то -3, а где-то -20. Синоптики спрогнозировали погоду на выходные в Беларуси. А что под ногами?

Опубликовано: 08.12.2023 17:33 , Обновлено: 08.12.2023

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что в ближайшие дни продолжится распространение арктического воздуха. Без больших снегопадов, но с устойчивым минусом за окном – «до 8 градусов ниже нормы». Но самое неприятное – и для пешеходов, и для тех, кто за рулем – это гололедица.

«В выходные сохранится влияние влажных, неустойчивых воздушных масс, поступающих с территории Украины. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части страны – кратковременный снег, днем без существенных осадков. Влажность – до 90%. Гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура ночью – от -5°C в западных районах до -12°C в восточных, при прояснениях до -15°C. Днем от -1°C по юго-западу до -9°C по северо-востоку», – рассказал Рябов.

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Погода в Минске и в областных центрах

В Минске в субботу синоптики пообещали от 5 до 8 мороза. В воскресенье написали, что похолодает до -13.

В Гродно и Бресте субботняя погода будет сродни столичной – 5-8 морозца, в воскресенье – до минус 14-ти.

Чуть холоднее погоду, по мнению синоптиков, ожидают в Могилеве : 7-9 мороза в субботу и до минус 16-ти в воскресенье.

В Гомеле на эти выходные пообещали самый короткий минус по республике: 3-5 в субботу и «всего» до 8 в воскресенье.

А вот в Витебске в этот уикенд ожидают серьезный холод: минус 8-11 в субботу и аж до 19-20 в воскресенье!

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