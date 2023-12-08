Как утеплить зимнюю обувь? Эти 6 бюджетных или бесплатных способов спасут в сильные морозы
Зима - это время сильных морозов и холодных ветров, которые могут сделать наше пребывание на улице неприятным и даже опасным, особенно для наших ног. Чтобы избежать обморожений и сохранить тепло в зимней обуви, необходимо ее утеплить. В этом помогут несколько вещей, часть из которых наверняка есть у вас дома.
Теплые и толстые носки
В мороз надевайте носки из таких материалов, как шерсть или флис — только они помогут сохранить ноги в тепле. Избегайте тонких хлопчатобумажных носков, так как они не обеспечат достаточную изоляцию.
Также вы можете приобрести термоноски, которые хорошо защитят от холода.
Газеты
Газеты — это отличный одноразовый утеплитель. Это очень старый, но один из самых эффективных способов сохранить ноги в тепле. Особенно хорош он в сухую и морозную погоду.
Все, что вам нужно сделать — это взять газеты, обернуть ими ноги, а уже поверх надеть носки из натуральных материалов. Тогда никакой мороз страшен не будет.
[info_b]К слову, такой метод используют даже профессиональные альпинисты.[/info_b]
Еще одни стельки
Не лишним будет купить и вторые стельки в вашу обувь. Выбирайте специальные зимние, утепленные — из натуральных материалов. Они прекрасно сохраняют тепло и не дают холоду проникать к вашим ногам.
Еще один вариант — стельки с фольгой. Их нужно разместить фольгой вниз, а войлоком - к ноге.
Горчица
Речь идет о сухой горчице. Вам также понадобятся две пары носков. Схема такая:
- наденьте на ноги одну пару носков;
- насыпьте во вторую пару носков сухой горчицы;
- наденьте их поверх первой.
Горчица должна прогревать ваши ступни с каждым шагом.
Спреи и гели
Также вы можете купить в магазинах специальные спреи, гели, кремы, которые защищают обувь от влаги. Они также хорошо удерживают тепло.
Обработайте обувь подходящим средством, не забыв о всех швах.
Избегайте тесной обуви
Отметим, что тесная обувь может ограничить приток крови к ногам, что приводит к их замерзанию. Вместо этого выберите обувь, в которой вашим ногам будет достаточно места.
Кроме того, чтобы ваши ноги оставались в тепле, важно поддерживать циркуляцию крови. Для этого старайтесь часто двигать ступнями и пальцами ног и избегайте слишком долго сидеть или стоять на одном месте.
Ранее Телеграф писал, что высушить мокрую после дождя, снега или мытья обувь бывает очень трудно. Некоторые способы могут привести даже к потере ее качества. Многие люди ставят свои ботинки или сапоги на батарею, однако это, скорее всего, приведет к деформации и повреждению материала. Есть гораздо лучшее способы, как высушить обувь без неприятных последствий.