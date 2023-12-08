Как утеплить зимнюю обувь? Эти 6 бюджетных или бесплатных способов спасут в сильные морозы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.12.2023 11:22 , Обновлено: 08.12.2023

Зима - это время сильных морозов и холодных ветров, которые могут сделать наше пребывание на улице неприятным и даже опасным, особенно для наших ног. Чтобы избежать обморожений и сохранить тепло в зимней обуви, необходимо ее утеплить. В этом помогут несколько вещей, часть из которых наверняка есть у вас дома.

Теплые и толстые носки

В мороз надевайте носки из таких материалов, как шерсть или флис — только они помогут сохранить ноги в тепле. Избегайте тонких хлопчатобумажных носков, так как они не обеспечат достаточную изоляцию.

Также вы можете приобрести термоноски, которые хорошо защитят от холода.

Газеты

Газеты — это отличный одноразовый утеплитель. Это очень старый, но один из самых эффективных способов сохранить ноги в тепле. Особенно хорош он в сухую и морозную погоду.

Все, что вам нужно сделать — это взять газеты, обернуть ими ноги, а уже поверх надеть носки из натуральных материалов. Тогда никакой мороз страшен не будет.

[info_b]К слову, такой метод используют даже профессиональные альпинисты.[/info_b]

Еще одни стельки

Не лишним будет купить и вторые стельки в вашу обувь. Выбирайте специальные зимние, утепленные — из натуральных материалов. Они прекрасно сохраняют тепло и не дают холоду проникать к вашим ногам.

Еще один вариант — стельки с фольгой. Их нужно разместить фольгой вниз, а войлоком - к ноге.

Горчица

Речь идет о сухой горчице. Вам также понадобятся две пары носков. Схема такая:

наденьте на ноги одну пару носков;

насыпьте во вторую пару носков сухой горчицы;

наденьте их поверх первой.

Горчица должна прогревать ваши ступни с каждым шагом.

Спреи и гели

Также вы можете купить в магазинах специальные спреи, гели, кремы, которые защищают обувь от влаги. Они также хорошо удерживают тепло.

Обработайте обувь подходящим средством, не забыв о всех швах.

Избегайте тесной обуви

Отметим, что тесная обувь может ограничить приток крови к ногам, что приводит к их замерзанию. Вместо этого выберите обувь, в которой вашим ногам будет достаточно места.

Кроме того, чтобы ваши ноги оставались в тепле, важно поддерживать циркуляцию крови. Для этого старайтесь часто двигать ступнями и пальцами ног и избегайте слишком долго сидеть или стоять на одном месте.

Ранее Телеграф писал, что высушить мокрую после дождя, снега или мытья обувь бывает очень трудно. Некоторые способы могут привести даже к потере ее качества. Многие люди ставят свои ботинки или сапоги на батарею, однако это, скорее всего, приведет к деформации и повреждению материала. Есть гораздо лучшее способы, как высушить обувь без неприятных последствий.

Как быстро высушить обувь? Только не ставьте ее на батареи