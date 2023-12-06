Смерть в течение часа – Судмедэксперты рассказали, как не замёрзнуть в морозы и почему алкоголь не согревает

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Опубликовано: 06.12.2023 16:57 , Обновлено: 06.12.2023

В 2023 году только в Могилевской области больше сорока человек умерли от переохлаждения, сообщили судмедэксперты. И рассказали, в каких случаях может наступить смерть от переохлаждения, почему согревающие ощущения от приема алкоголя – обманчивые и как правильно одеваться в холода. А еще – как уберечь родных и друзей, которые после окончания торжества, будучи подшофе, уходят в мороз.

Случаи смертельного переохлаждения государственные медицинские судебные эксперты в Беларуси регистрируют ежегодно, в 2023 году в Могилевской области летальных исходов от переохлаждения отмечено уже более 40, последние три случая зафиксированы в конце октября и ноябре, сообщила официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Могилевской области Ирина Рачковская. И привела недавний пример:

«Труп 77-летнего мужчины обнаружили на территории садового товарищества в Могилевском районе. Как было установлено по результатам судебно-медицинских экспертиз, он скончался от переохлаждения. На момент наступления смерти находился в состоянии алкогольного опьянения».

Когда наступает смерть от переохлаждения?

Смерть от переохлаждения наступает при температуре тела ниже +23 градусов от первичной остановки дыхания, обычно это занимает в среднем до пяти часов, рассказали в ГКСЭ. Если человек находится в холодной воде или на сильном ветру в мокрой одежде в ослабленном или пьяном состоянии, то может скончаться еще быстрее – в течение одного часа , предупредили эксперты.

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Специалисты пояснили, что к факторам, увеличивающим риск летального исхода от воздействия низкой температуры, относятся не только метеорологические. Но и социально-экономические, это:

физическое переутомление;

беспомощное состояние;

алкогольное и наркотическое опьянение;

пожилой или детский возраст;

хронические заболевания сердечнососудистой системы;

одежда не по сезону;

длительное пребывание в неотапливаемом помещении.

[info_b]Социальный портрет наиболее уязвимого к смерти от переохлаждения человека – это мужчина в возрасте 51-60 лет в состоянии алкогольного опьянения (medvestnik.by).[/info_b]

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Почему алкоголь не согревает?

Мнение, что алкоголь согревает, – ошибочно, считают судмедэксперты. Вот почему:

[info_b]Этиловый спирт способствует расширению кровеносных сосудов и тем самым усиливает теплоотдачу, за которой следует быстрое остывание организма. Человек сначала объективно ощущает тепло, и у него складывается обманчивое представление о температурном комфорте. А большие дозы алкоголя непосредственно угнетают функцию центров терморегуляции, теряется критическое отношение к самочувствию и окружающей обстановке.[/info_b]

Во избежание получения холодовой травмы, обморожения, смертельного переохлаждения государственные медицинские судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области рекомендовали:

одеваться по погоде, одежда должна быть свободной, в несколько слоев, обувь – сухой и свободной, с теплой стелькой, обязательно головной убор и перчатки (варежки), использовать зонты, плащи для сохранения одежды и обуви сухими;

отправляясь в неблизкий путь, брать с собой термос с горячим питьем, рассчитывать свои силы, учитывать прогноз погоды (мороз, пурга, снегопад или дождь);

не допускать в зимний период ухода людей в состоянии алкогольного опьянения с какого-либо торжества или мероприятия пешком, вызывать такси или организовать им сопровождение ;

; в холодный период по возможности ежедневно навещать или связываться с пожилыми родными и близкими, которые проживают одни в домах без центрального отопления и ограничены в физических возможностях, оказывать им помощь в поддержании комфортной температуры в жилых помещениях (принести дрова, натопить печь или котел).

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