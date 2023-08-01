Где стихия достигнет "максимального могущества"? Белгидромет предупредил о шторме в среду

Опубликовано: 01.08.2023 18:38 , Обновлено: 02.08.2023

Метеорологи объявили на 2 августа в Беларуси штормовое предупреждение и рассказали, когда стихия достигнет «максимального могущества».

Автор тг-канала о погоде nadvorie написал, что вечером 1 августа с запада к Беларуси подойдёт атмосферный фронт. По его данным, первую половину ночи, со вторника на среду, фронт даст “неплохие осадки” на западе страны. Потом он, следуя на восток Беларуси, фронт будет постепенно терять свою активность.

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Но к полудню, над центром страны, фронт, “получая энергию от солнечного прогрева” вновь активизируется, и к 15:00-16:00 достигнет “максимального могущества”.

Что говорят в Белгидромете?

По прогнозам специалистов, 2 августа на большей части территории страны пройдут дожди, прогремят грозы, местами сильные ливни, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Температура ночью +12..+18 градусов, днем +21..+26 °С, по востоку страны воздух прогреется до +29 °С.

Ранее Телеграф писал, что июль стал самым жарким месяцем на Земле за 120 тысяч лет и о том, что в Беларуси:

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