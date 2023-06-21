Где белорусам ждать град, шквал и ливни? Синоптики предупредили о приближении холодного фронта

Опубликовано: 21.06.2023 16:04 , Обновлено: 21.06.2023

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни Беларусь накроет холодный фронт, который принесет с собой обильные осадки: град и ливни.

О приближающемся холодном фронте сообщил автор тг-канала о погодеnadvorie. Судя по цифровой модели погоды ECMWF, 22 июня холодный фронт подойдет к западным границам Беларуси часам к 11.00 – 12.00. По мере продвижения вглубь страны, в течение дня он усилится.

Ожидаются ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные дожди ожидаются по западу страны. «Здесь даже возможен не крупный, до 2 см, град и шквал под 20 м/с», - написал он.

К 17.00-18.00 фронт подойдет и Минску. По мере его продвижения на восток, к вечеру, конвекция будет ослабевать. «Боюсь, востоку РБ, в частности Гомелю, ничего не достанется».

Что касается 23 июня, то если верить цифровым моделям, дожди усилятся: “Прогнозирует 50-80 мм дождя”, написал автор тг-канала.

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А что говорят в Белгидромете?

Белгидромет объявил на 22 июня (четверг) оранжевый уровень опасности. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами ливни и грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +13..+19 градусов, днем +24..+29 °С. По востоку до +31°С.

В пятницу, 23 июня, ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +10..+19 градусов, днем +24..+30 °С.

В субботу, 24 июня, погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Европы, вслед за которой в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы. Температура ночью +12..+18 градусов, днем +17..+25, по юго-востоку до +27°С.

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