ГАИ Беларуси объявила «осенние рейды». Где «на охоту» выйдут даже ночью, и кому грозит штраф в Br1850?

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Опубликовано: 25.09.2023 18:13 , Обновлено: 25.09.2023

В Беларуси Госавтоинспекция рассказала о предстоящих осенних рейдах. В некоторых городах ловить нарушителей будут даже ночью, а отдельным водителям может грозить крупный штраф - до 1850 рублей.

Сотрудники ГАИ Минска до начала уроков в школах пообещали нести службу возле учреждений образования, расположенных недалеко от проезжей части. Продлятся мероприятия до 29 сентября.

Кроме того, в столице с 26 по 28 сентября ГАИ проверит, как перевозят пассажиров в общественном транспорте. Инспектора проконтролируют соблюдение ПДД водителями автобусов и маршруток, документы и техсостояние транспортного средства (ТС).

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В ГАИ отметили, что основные нарушения при перевозке пассажиров, это:

превышение скорости;

проезд на красный сигнал светофора;

нарушение правил маневрирования и расположения ТС на проезжей части;

нарушение правил проезда пешеходных переходов и разговоры во время езды по телефону.

[info_b]За 8 месяцев 2023 года в Минске по вине водителей автобусов и маршруток зарегистрировано 17 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 29 человек. [/info_b]

Также в Мингорисполкоме рассказали, какие спецмероприятия запланированы на осень. Так, в ближайшее время ГАИ собирается провести акции по предупреждению ДТП с участием пешеходов в темное время суток. На октябрь, ноябрь и декабрь запланированы рейды с Транспортной инспекцией. Будут проведены профмероприятия под условными названиями “Автобус” и “Такси” и рейды по предупреждению нарушений, связанных с перевозкой грузов.

На Гомельщине, для предупреждений аварий по вине водителей, не имеющих водительских прав или находящихся за рулем пьяными, с 25 сентября по 1 октября ГАИ объявила рейды. В эти дни инспектора будут дежурить у мест, где наиболее вероятно появление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления.

[info_b] За 8 месяцев 2023 года в области по вине пьяных водителей произошло 21 ДТП, в которых 3 человека погибли, 28 получили ранения. Всего с начала года сотрудники ГАИ выявили более 1000 фактов управления автомобилем водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. [/info_b]

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В ГАИ напомнили, что управление транспортным средством (ТС) лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления ТС такому лицу, либо отказ от прохождения проверки, влечет штраф в размере до 200 базовых величин (7400 рублей) с лишением права управления сроком до 5 лет. В случае управления автомобилем лицом, не имеющим права управления, налагается штраф в размере от 5 до 20 базовых величин, а при повторности в течении года – от 20 до 50 базовых величин (1850 рублей), или общественные работы, или арест.

А в Могилеве ГАИ проведет спецмероприятие “Ночной город”. Оно пройдет на дорогах областного центра в ночь на 26 сентября. Под пристальным вниманием сотрудников ГАИ будут водители, особенно те, кто сел за руль ТС в нетрезвом состоянии, и бесправники.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Беларуси за выходные оштрафовали не менее 1040 пешеходов. Что происходит?

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