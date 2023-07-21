ГАИ Беларуси объявила на выходные рейды. Где и кого будут ловить за скорость выше 25 км/ч?

Опубликовано: 21.07.2023 19:30 , Обновлено: 21.07.2023

В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, Госавтоинспекция примет дополнительные меры по обеспечению безопасности. Инспектора будут нести службу на трассах, у пешеходных переходов, и в местах отдыха. Для некоторых участников дорожного движения установлен скоростной лимит: не выше 25 км/ч. ГАИ посмотрит, как соблюдается это требование.

Также в эти дни наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей и бесправников. В местах массового отдыха ГАИ проконтролирует соблюдение правил остановки и стоянки, безопасного движения и выхода из транспортных средств, сообщила БелТА.

Обещают не оставить без внимания и водителей, которые пренебрегают соблюдением скоростных режимов, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Кроме того, инспекторы будут контролировать перевозку пассажиров, особенно детей.

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Витебская область

На Витебщине инспекторапроведут мероприятия, направленное на профилактику ДТП с участием велосипедистов и тех, кто передвигающих на электросамокатах, гироскутерах, и аналогичных средствах персональной мобильности (СПМ). Наряды будут нести службу вблизи пешеходных переходов.

Сообщается, что цель акции - ликвидация причин и условий дорожно-транспортного травматизма.

Гомельская область

Здесь сотрудники ГАИ отработают две трассы: с 22 по 23 июля – автодороги Н-4451 «Калинковичи – Озаричи через а/г Капличи», а с 24 по 25 июля – М-5 «Минск-Гомель».

Внимание будет направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, таких как: управление транспортным средством в состоянии опьянения или без водительских прав, превышение скоростных режимов, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров.

Также инспектора будут выявлять нарушителей среди пеших участников, к примеру, нахождение пьяными на проезжей части и отсутствие на одежде и вещах фликеров.

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Минск

В столице сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за пользователями средств персональной мобильности (СПМ), написали “Минск Новости”.

В ГАИ напомнили, что согласно пункту 18.5 ПДД, пешеходу запрещается:

передвигаться на СПМ со скоростью более 25 км/ч;

в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотиков, психотропных веществ;

перевозить других вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией СПМ;

не держась за руль (при его наличии);

в возрасте до четырнадцати лет (кроме пешеходных и жилых зон).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД изменили алгоритм оплаты штрафов за превышение. Как теперь платить белорусам:

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