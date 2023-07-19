Штраф 370 руб. и блокировка колес. В ГПК рассказали, за что могут наказать белорусов на границе
В Погранкомитете Беларуси отметили, что участились случаи нарушения правил остановки транспортных средств возле пункта пропуска Бенякони и рассказали, какое за это грозит наказание.
Пограничники пояснили, что из-за этого создается препятствие для дорожного движения и возникает угроза безопасности для людей, следующих через границу.
Водители, которые игнорируют 143 и 145 пункты ПДД («Остановка и стоянка транспортных средств»), привлекаются к административной ответственности в виде штрафа до 370 рублей (до десяти базовых величин).
В МВД изменили алгоритм оплаты штрафов за превышение. Как теперь платить белорусам?
В некоторых случаях сотрудники ГАИ могут блокировать колеса или принудительную эвакуировать автомобиль.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ГАИ рассказали, за какие нарушения ПДД белорусские водители не могут отделаться штрафом:
Лишают прав в 70% случаев – В ГАИ рассказали, за какие нарушения ПДД белорусские водители не могут отделаться штрафом