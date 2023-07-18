В МВД изменили алгоритм оплаты штрафов за превышение. Как теперь платить белорусам?

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Опубликовано: 18.07.2023 12:36 , Обновлено: 18.07.2023

В Беларуси изменили алгоритм оплаты штрафов, выписанных Госавтоинспекцией на основании данных камер фотофиксации, через систему "Расчет" ЕРИП. Как теперь белорусам оплатить штраф за превышение скорости, рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Оплатить штрафы за “правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта”, которые зафиксированы автоматическими камерами фотофиксации, установленными на дорогах Беларуси, теперь можно, следуя такому пути в дереве услуг ЕРИП:

МВД - Штрафы - ГАИ - Фотофиксация иных нарушений - Номер постановления

Ранее для оплаты штрафа необходимо было выбрать раздел “Фотофиксация скорости”. Видимо, этот раздел решили переименовать во избежание путаницы: с недавних пор камеры ГАИ фиксируют на белорусских дорогах не только факты нарушения скоростного режима, но и правил парковки, а также отсутствие техосмотра на автомобиль.

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В МВД пояснили, что при оплате штрафов за превышение скорости движения по постановлениям, которые были вынесены до 1 июля 2023 года, в дереве услуг ЕРИП также следует выбирать вкладку “Фотофиксация иных нарушений”.

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Ранее в ГАИ Беларуси начали рассылать сообщения о превышении скорости нарушителям посредством смс-сообщений на телефон. Если на телефон пришло такое СМС, а получатель сомневается в ее справедливости, в ГАИ рекомендовали обращаться в местное отделение, чтобы проверить факт нарушения по базе.

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Кроме того, некоторым белорусам начали приходить письма из российской Госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушения скоростного режима, совершённые на территории соседнего государства и попавшие на камеры фотофиксации. Белорусы столкнулись с проблемой — как оплатить такие штрафы, находясь в Беларуси?