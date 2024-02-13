Лукашенко потребовал принять решения по преподавателям белорусских вузов, не разделяющих госидеологию

Опубликовано: 13.02.2024 15:01 , Обновлено: 13.02.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 13 февраля, на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования потребовал от руководства вузов принять решения по тем преподавателям, которые "не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию".

По словам Лукашенко, “образование никогда не было и не может быть вне политики”, поскольку преподаватели “формируют мировоззрение молодых людей”. Преподавательские кадры он отнёс к одной и пяти серьёзных проблем в системе высшего образования Беларуси.

“Скажу прямо: вы первые отвечаете за национальную безопасность и несете ответственность за сохранение суверенитета страны. Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей “режима”, то какие выводы я должен делать о вас?”, - задался вопросом Лукашенко, обращаясь к участникам встречи, подчеркнув, что это “вопрос для размышления и принятия решений”.

“Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 2020-м. И многие “смыслы”, которые их вывели на улицу, были заложены, к сожалению, в ваших аудиториях”, - добавил он, раскритиковав идеологическую и воспитательную работу со студентами и упрекнув руководство вузов в “махровейшем бюрократизме” и “формализме”, а “отдельных преподавателей” в том, что они, “мягко говоря, сами не являются образцами патриотизма”.

“Что мы можем требовать от студентов, если, например, профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные, политические вопросы?” - задался вопросом Лукашенко, подчеркнув, что “никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы” не способны научить детей “искренне любить Родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду”.

Лукашенко поручил до 1 сентября провести проверку всей системы образования

Как сообщили в Администрации президента, Лукашенко поручил создать рабочую группу, подобную той, которая работала по Министерству здравоохранения. В рамках работы этой группы планируется провести проверку всей системы образования, в том числе, изучить содержание и качество образовательных программ, рассмотреть возможность сократить время профессиональной подготовки по отдельным специальностям - до трёх-четырёх лет.

Лукашенкотакже пообещал провести аналогичную встречу в конце августа, чтобы “подвести итоги и сделать выводы, с кем дальше будем работать”.

Напомним, на этом совещании Лукашенко также пообещал “встряхнуть вузы”, а руководству учебных заведений поручил “бороться” за то, чтобы молодежь “училась и работала” в Беларуси, а не стремилась уехать за рубеж.

«Это что за мода?» – Лукашенко приказал встряхнуть вузы и «бороться» за то, чтобы молодежь «училась и работала здесь»