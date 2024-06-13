"Учиться должны те, кому надо" - Лукашенко потребовал "подвергнуть ревизии" один из вузов Минска

Опубликовано: 13.06.2024 14:05 , Обновлено: 13.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы 13 июня, назначил нового ректора одного из столичных вузов и потребовал "подвергнуть ревизии" это учреждение, а также разработать "четкую систему" по приему абитуриентов туда.

При назначении Игоря Бузовского руководителем Академии управления при президенте глава государства подчеркнул, что “ошибки там быть не должно”. “Это серьезная академия, где готовятся руководящие кадры… Учиться там должны те, кому надо. То, что нужно для государства”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, вуз давно пора реформировать. “Некоторые закончили Академию управления (я их неплохо знаю) - она им и не нужна была. Они и без академии хорошо работают или плохо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги?” - задал риторический вопрос президент.

И рассказал, что необходимо “выработать четкую систему” по приему в академию. “Там отбор должен быть, как раньше отбирали в партию и охотничий коллектив: невозможно было вступить”, - провел параллель глава государства.

Фото: president.gov.by

По словам первого замглавы Администрации президента Максима Рыженкова, каждый год в Академию управления на бюджет набирают 100 человек, их образно называют “золотой сотней”.

“Это должны быть исключительные люди, патриоты до мозга костей”, - заявил Лукашенко.

А на второй ступени образования - “еще более строгий подход”. “Первый вопрос - надо или не надо его там обучать. Может, кому-то и надо на перспективу получить это образование, но чохом ничего не должно решаться”, - отметил глава государства.

Он дополнил, что в этой академии “государственный служащий должен бывать постоянно”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко 13 февраля потребовал от руководителей вузов принять решения по тем преподавателям, которые “не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию”.

Лукашенко потребовал принять решения по преподавателям белорусских вузов, не разделяющих госидеологию