Литва, Латвия и Польша предложили создать «стену дронов» на границе с Беларусью

Опубликовано: 26.05.2024 07:26 , Обновлено: 24.06.2024

Министры внутренних дел соседних с Беларусью Латвии, Литвы, Польши и Украины, а также Финляндии и Норвегии на днях обсудили и согласовали свои планы по укреплению гражданской безопасности в регионе. В числе предложенных мер оказалось создание "стены дронов" на границе Беларуси и России.

Об этих планах стран-соседок Беларуси стало известно из официального сообщения Министерства внутренних дел Литвы. Глава литовского ведомства Агне Билотайте заявила, что создание такой “стены дронов” станет “важным элементом обеспечения общей региональной устойчивости”. Суть идеи сводится к созданию системы постоянной охраны и контроля с воздуха всей внешней границы с Беларусью и Россией - от Норвегии до Польши.

Такая необходимость, по словам главы литовского МВД, возникла из-за “постоянных попыток” Беларуси и России “дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок” в соседних странах, а также “создать панику и недоверие к институтам”.

“Весь регион сталкивается с аналогичными угрозами, координируемыми Россией и Беларусью: инструментализация миграции, кибератаки, дезинформация, саботаж критически важной инфраструктуры и другие гибридные угрозы. Поэтому усилия по повышению устойчивости и готовности противостоять этим угрозам должны быть совместными”, - заявила на встрече Билотайте.

Помимо “беспилотной границы” в совместном заявлении министров также упомянуты и другие меры по улучшению “потенциала гражданской защиты и устойчивости” в регионе. Так, главы ведомств обсудили включая развитие сети убежищ на территории своих государств и особенности массовой эвакуации населения, а также борьбу с такими “гибридными угрозами”, как нелегальная миграция.

По итогам встречи, как заявили в литовском МВД, министры договорились о дальнейшей координации “на политическом, экспертном и тактическом уровнях”. Так, одной из практических договоренностей по результатам встречи стало решение провести совместные учения по массовой эвакуации на региональном уровне, а также провести более масштабную конференцию в сентябре 2024 года в Вильнюсе, где запланирован региональный форум гражданской безопасности.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, министр национальной бороны Литвы Лауринас Касчюнас рассказал о планах страны построить на границе с Беларусью и Россией “постоянные укрепления”. По словам главы ведомства, они смогут при необходимости остановить “возможное передвижение враждебных сил”.

Минобороны Литвы пообещало построить «постоянные укрепления» на границе с Беларусью. Зачем?

Его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, на днях представил в Сейме план национальной обороны и сдерживания под названием “Восточный щит”, выразив готовность увеличить “военное присутствие” на границе с Беларусью и выделить на эти цели дополнительное финансирование.

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