«Зубы дракона» и «испанские лошади». В Минобороны Литвы рассказали о запланированных фортификациях на границе с Беларусью

Опубликовано: 29.07.2024 16:35 , Обновлено: 29.07.2024

Министр национальной обороны Лауринас Кащюнас рассказал, какие фортификационные сооружения уже этой осенью должны появиться на границе с Беларусью. В общей сложности на границе с Беларусью и Россией страна до конца года планирует возвести 27 "парков контрмобильности", первый из которых в оборонном ведомстве пообещали открыть меньше чем через месяц - 22 августа.

На пресс-конференции в правительстве в понедельник, 29 июля, Кащюнас назвал четыре основных фортификационных элемента, которые должны появиться на границе:

блокпосты,

“зубы дракона”,

противотанковые “ежи”,

“испанские лошади”.

Если тремя первыми пунктами особых вопросов не возникает, то что подразумевают литовские военные под термином “испанские лошиди”, не до конца понятно.

[info_b]“Зубами дракона” военные называют железобетонные квадратно-пирамидальные конструкции высотой 90-120 см, которыми нередко укрепляют линию обороны, чтобы затруднить продвижение военной техники.

“Ежи” представляют собой простейшее противотанковое заграждение в виде объёмного деревянного, металлического или железобетонного шестиконечного креста.

А вот устоявшегося выражения “испанские лошади” в военной лексике не зафиксировано. Существует понятие “испанский всадник”, которое представляет собой противопехотное заграждение из металлической проволоки, известное также под названием “проволочная рогатка”, и другое понятие - “фризские лошади”, под которым военные подразумевают переносную деревянную раму со множеством выступающих длинных железных или деревянных шипов или копий. Впрочем, в обоих случаях эти заграждения использовались ранее, как правило, против конных отрядов и их эффективность против современной военной техники вызывает сомнения.[/info_b]

"Испанский всадник"

"Фризские лошади"

Где именно должны появиться новые фортификации, глава литовского Минобороны не стал уточнять, заявив лишь, что часть будет установлена на границе с Калининградской областью России, часть - на границе с Беларусью. По его словам, работы на обоих направлениях будут начаты уже в сентябре, сообщило литовское издание Respublika.

Кащюнас также заявил о дополнительном укреплении некоторых мостов, углублении и расширении мелиоративных рвов, которые он назвал “противотанковыми рвами”, дополнительных заграждений на дорогах.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне этого года Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Беларусью и Россией, чтобы защитить ЕС от военных угроз и “других потенциально опасных действий со стороны Москвы”. На это страны запросили дополнительную финансовую поддержку.

Страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны вдоль границ с Беларусью