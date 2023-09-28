«Если договориться не получается» - В милиции рассказали, за что вашему соседу может «прилететь» штраф в Br370

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Опубликовано: 28.09.2023 16:56 , Обновлено: 28.09.2023

Бывает, что между соседями возникают конфликты, и по-хорошему договориться не получается. В милиции рассказали, в каком случае одному из них грозит штраф до 370 рублей.

Речь про шумных соседей. Живя в многоквартирном доме, наверняка каждый сталкивался и со звуками ремонта, и с криками детей, и с громкой музыкой. И ладно, если это происходит днем. А как быть, если соседи шумят по ночам?

Когда шум за стеной считается нарушением?

Есть конкретные законодательные ограничения, которые обязаны соблюдать все жильцы. Если ваши соседи громко слушают музыку по ночам, завели домашнее животное, за которым не следят, сверлят стены после полуночи, то это повод призвать их к ответственности, рассказал изданию «СБ Беларусь Сегодня» Евгений Шахрай, участковый инспектор Октябрьского РУВД Минска.

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По его словам, если ночью шумят, а договориться с ними не получается, то нужно позвонить в милицию. Сотрудники приедут на вызов и зафиксируют правонарушение. Если ваши обвинения подтвердятся, то нарушителей оштрафуют. Если же вы по каким-то причинам не позвонили сразу, то следует написать заявление участковому, он должен среагировать и провести с соседями беседу.

Что грозит шумным соседям?

Шуметь в жилых домах запрещено с 23:00 до 07:00. На это время действует запрет даже на шум от игры на музыкальных инструментах, пения, громких разговоров, применения пиротехники и других раздражителей. За нарушение этого требования грозит штраф.

Если это первое правонарушение, то штраф будет от двух до десяти базовых величин (от 74 до 370 рублей), если это повторное нарушение – то от десяти (от 370 рублей) и выше.

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А вот ремонт в выходные и праздники, а также в будни с 19:00 до 21:00 влечет штраф до десяти базовых (370 рублей).

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