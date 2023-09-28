Можно ли белорусам курить электронные сигареты в автобусе? Разъяснили в милиции

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Опубликовано: 28.09.2023 12:18 , Обновлено: 28.09.2023

Женщина рассказала участковому, что в салоне автобуса подростки курили электронные сигареты. На замечание они ответили, что это не запрещено. В милиции пояснили, так ли это.

По словам Максима Колядича, участкового инспектора Барановичского РОВД, это не так. «Курить электронные сигареты в общественном транспорте запрещено. Закон приравнивает электронные сигареты и жидкости для их заправки к обычным табачным изделиям», - процитировал «Наш край» милиционера.

Он напомним, что законом определены места, где нельзя курить (в том числе и электронные сигареты):

В милиции рассказали, можно ли белорусам курить на остановках

вспомогательные помещения жилых домов и лифты;

автомобили, если в них перевозятся дети в возрасте до 14 лет;

детские площадки;

рабочие места, расположенные в помещениях;

все территории и помещения спортивно-оздоровительных лагерей, всех учреждений образования;

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подземные переходы;

остановки транспорта и посадочные площадки;

все виды транспорта общественного пользования и другие места, определенные законодательными актами.

[info_b]Курение, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин (148 рублей).[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МНС озвучили новые цены на сигареты с 1 октября.

На 5-50 копеек дороже. В МНС озвучили новые цены на сигареты с 1 октября