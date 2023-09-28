Можно ли белорусам курить электронные сигареты в автобусе? Разъяснили в милиции
Женщина рассказала участковому, что в салоне автобуса подростки курили электронные сигареты. На замечание они ответили, что это не запрещено. В милиции пояснили, так ли это.
По словам Максима Колядича, участкового инспектора Барановичского РОВД, это не так. «Курить электронные сигареты в общественном транспорте запрещено. Закон приравнивает электронные сигареты и жидкости для их заправки к обычным табачным изделиям», - процитировал «Наш край» милиционера.
Он напомним, что законом определены места, где нельзя курить (в том числе и электронные сигареты):
В милиции рассказали, можно ли белорусам курить на остановках
- вспомогательные помещения жилых домов и лифты;
- автомобили, если в них перевозятся дети в возрасте до 14 лет;
- детские площадки;
- рабочие места, расположенные в помещениях;
- все территории и помещения спортивно-оздоровительных лагерей, всех учреждений образования;
- подземные переходы;
- остановки транспорта и посадочные площадки;
- все виды транспорта общественного пользования и другие места, определенные законодательными актами.
[info_b]Курение, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин (148 рублей).[/info_b]
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МНС озвучили новые цены на сигареты с 1 октября.
На 5-50 копеек дороже. В МНС озвучили новые цены на сигареты с 1 октября