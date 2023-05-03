Ещё и настоящий минус. Белгидромет ухудшил прогноз погоды на 4-6 мая в дополнение к снегу
Помните Белгидромет предсказал снег в мае по всей Беларуси? Теперь появился новый прогноз, где речь идёт ещё и о значительном снижении температуры на 4-6 мая.
Белорусские синоптики сообщили, что жителей страны ожидают ночные заморозки: 4 и 5 мая (в четверг и пятницу) - до 0..-3°С, 6 мая - до 0..-5°С. Они будут местами. Какими, правда, в Белгидромете не уточнили.
При этом днём 4 мая температура будет подниматься до +10..+16°С, местами по югу страны даже до +18°С. Что не помешало синоптикам объявить из-за заморозков на это день штормовое предупреждение.
5 мая в Белгидромете спрогнозировали дневную температуру до 6..+12°С, в южных районах страны - до +14°С. И да - местами мокрый снег остался в прогнозе.
6 мая тоже не забудьте про мокрый снег благодаря “холодной воздушной массе арктического происхождения”, и температуру до +6°С по северо-востоку и до +14°С по юго-западу Беларуси.
Почти все дни обещают туман, дожди, такие же мокрые как и снег.
[info_b]Более подробную информацию о погоде можно посмотреть на официальносм сайте синоптиков [link href=“https://pogoda.by/information/news/20142” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]
Что же делать?
Неблагоприятный прогноз синоптиков на начало мая заставил многих белорусов задуматься о том, как сберечь посевы на даче или собственном участке. Минусовая температура по ночам грозит подморозить первые побеги нежной зелени и теплолюбивую рассаду даже в теплицах, что сведёт на нет все усилия огородников. Мы нашли в соцсетях дешёвый и действенный способ, как обогреть теплицу во время майских заморозков.
Как белорусам обогреть теплицу при майских заморозках? Поможет дешёвый лайфхак из TikTok
Ранее Телеграф писал, что синоптики пообещали мокрый снег.
В Белгидромете назвали дату и место, где в Беларуси выпадет майский снег