В Белгидромете назвали дату и место, где в Беларуси выпадет майский снег

Опубликовано: 02.05.2023 15:52 , Обновлено: 03.05.2023

В Белгидромете поделись прогнозом погоды в начале мая (3-5 мая) в Беларуси. В нем есть дата и место, когда синоптики ожидают мокрый майский снег.

Согласно прогнозу Белгидромета, 3 и 4 мая погода будет определяться атмосферными фронтами, которые принесет холодные воздушные массы и дожди.

“Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут дожди”, - сообщили в Белгидромете о погоде на 3 имя. Температура же будет от +1°С ночью по северо-западу страны до +12°С по юго-востоку. Днем воздух прогреется до +10..+16°С.

4 мая обещают заморозки до 0..-3°С ночью, а местами +1..+6°С. Днем температура воздуха днем вырастет до +9..+16°С.

И именно 5 мая атмосферный фронт, положивший дорогу холодному воздуху с севера Европы, принесет действительно холодную погоду. В этот день жителям большей части территории Беларуси ночью и утром стоит подготовиться к кратковременным осадкам, в том числе мокрому снегу.

Кроме него, синоптики пообещали слабый туман. “Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+6°С, местами по стране, а по северу во многих районах республики ожидаются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем будет +6..+12°С, в юго-восточных районах Беларуси до +14°”, - спрогнозировали в Белгидромете.

А вот тг-канал Nadvorie уверяет, что существенного потепления в Беларуси не стоит ждать до середины мая. “Вообще же, ECMWF прогнозирует, что первые 2 недели мая будут мягко говоря так себе. 1–8 мая на 3° ниже обычного, в период 8–15 мая — на 1° холоднее, чем мы уже привыкли”, - сообщили там.