Эпидемиологи назвали места в Беларуси, где лучше не купаться

Опубликовано: 11.06.2023 15:47 , Обновлено: 11.06.2023

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, где в Беларуси купаться не стоит.

Специалисты обследовали прибрежные зоны и состояние воды 374 белорусских пляжей, взяли 1109 проб, из которых 32 не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и девять по микробиологическим показателям безопасности (данные на 9 июня).

Красный уровень опасности. Белорусские метеорологи предупредили о жаре и дождях: кому доставать плавки, а кому зонтик?

Из-за микробиологических рисков предложено ограничить купание детей на пляже базы отдыха «Мерея» (агрогородок Ленино Горецкого района), в деревне Полдужье (Кировский район, что на Чигиринском водохранилище). Также воздержаться от купания стоит на пруду в Хойниках (Гомельская область) и на пляже №5 агрогородка Дукора (Пуховичский район) - это касается и детей и взрослых.

Ранее Телеграф писал, что в ведомстве создали интерактивную карту зон рекреации, в отношении которых выносят предложения по ограничению или запрету купания детей, взрослых:

Эпидемиологи обнародовали карту зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться

Кроме того, предложено запретить купание (как детям, так и взрослым) и занятий водными видами спорта в зонах рекреации поселка Ченки (Гомельский район).

Ранее Телеграф писал о том, что с начала лета в Беларуси утонули восемь человек. В МЧС рассказали, как решили контролировать ситуацию:

С начала лета в Беларуси утонули восемь человек. В МЧС рассказали, как решили контролировать ситуацию