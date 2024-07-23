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"Двигается очень медленно" - Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта. Где ждать обострения?

"Двигается очень медленно" - Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта. Где ждать обострения?
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Синоптики предупредили белорусов о приближении холодного фронта, который предположительно принесёт на территорию Республики новую волну ливней с грозами. Специалисты предупредили, что продвигается этот фронт очень медленно. Узнали, когда ждать его обострения и каким будет температурный фон в ближайшие дни.

По данным Telegram-канала Nadvorie, холодный фронт с волнами подошёл к западным границам Беларуси утром во вторник, 23 июля.

“Пока ничего опасного. Фронт на восток, вглубь территории Беларуси смещается очень медленно. По прогнозу ECMWF, к вечеру едва дойдёт до линии Вильнюс–Барановичи–Пинск”, - рассказали специалисты.

По их прогнозам, фронт обострится днём, в результате чего по западу Беларуси прогремят грозы и возможны сильные ливни. Температуру при прохождении фронта специалисты спрогнозировали в диапазоне +23..+25°С, на востоке Беларуси - до +27°С.

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Эта информация подтверждается данными Белгидромета: на вторник синоптики объявили жёлтый уровень метеоопасности для пяти из шести белорусских регионов - везде, кроме Витебской области, синоптики не исключили вероятности потенциально опасных гроз.

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Карта неблагоприятных метеоявлений от Белгидромета на 23 июля 2024 года

Что касается краткосрочного прогноза Белгидромета, то в следующие два дня, 24-25 июля , по данным ведомства, на погоду в стране продолжат формировать “тёплые неустойчивые воздушные массы”, а вот западные регионы окажутся во власти того самого малоподвижного атмосферного фронта.

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Как следствие, ожидается облачная с прояснениями погода, с кратковременными, но сильными дождями, в отдельных районах - с грозами и сильным порывистым ветром. Ночные температуры в эти дни будут колебаться в диапазоне +11..+18°С, а днём воздух, по прогнозам синоптиков, будет прогреваться до +20..+29°С .

В свою очередь Telegram-канал Meteo Channel озвучил предварительный прогноз на следующую неделю. По расчётам специалистов на основании данных прогностической системы ECMWF, через неделю в Восточную Европу заглянет очередной циклон. В результате 29–31 июля в Беларуси возможны новые вспышки сильных гроз .

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Ранее Telegraf.news рассказал о предварительном прогнозе синоптиков на грядущий август. По их расчётам, температура воздуха в Беларуси в начале августа будет около нормы или даже чуть холоднее.

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