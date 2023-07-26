Дожди прошли, но Минлесхоз все равно ввел лесные ограничения в 44 районах Беларуси. Почему?

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Опубликовано: 26.07.2023 11:41 , Обновлено: 26.07.2023

Несмотря на то, что во многих районах Беларуси прошли дожди, тем не менее, по состоянию на 11.15 26 июля) на посещение лесов в 44 районах страны все равно действуют ограничения.

Это следует из интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов, размещенной на сайтеМинистерства лесного хозяйства.

Несмотря на то, что во многих районах Беларуси прошли дожди, нужно помнить, что грозы являются одним из факторов пожароопасной обстановки, и в некоторых районах вводят ограничения на посещения леса.

Так, на Брестчине ограничение действует во всех районах, кроме Ляховичского. В Гродненской области - во всех районах, кроме Зельвенского и Слонимского.

Также ограничения ввели в трех районах Минской области (Молодечненском, Воложинском, Столбцовском) и трех районах Гомельской (Наровлянском, Хойникском, Брагинском).

Такие же меры приняли в восьми районах Могилевщины (Горецком, Шкловском, Дрибинском, Могилевском, Чериковском, Славгородском, Костюковичском, Хотимском).

Карта в течение для обновляется, поэтому данные могут меняться.

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В чем разница между ограничением и запретом на посещение лесов?

Ограничения вводят при III классе пожароопасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом. Это значит, что белорусам полностью или частично (смотря как решат местные власти) нельзя:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

То есть, при ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды.

Запрет вводят при IV-V классах пожароопасности, такие районы на карте отмечают красным цветом. То есть, в таком случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

Что нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.

Ранее Телеграф писал о том, можно ли белорусам ездить на рыбалку через лес в период запретов:

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