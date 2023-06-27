В Минлесхозе пообещали до конца года установить видеокамеры во всех лесах Беларуси. За чем будут следить?
До конца 2023 года во всех белорусских лесах планируется установить видеокамеры. Об этом рассказал консультант управления лесного хозяйства Алексей Бойко в ходе производственного совещания 26 июня. По его словам, на сегодня автоматизированной системой видеонаблюдения охвачено 77,4% лесного фонда Министерства лесного хозяйства Беларуси.
Для того, чтобы охватить лесной фонд на 100%, систему видеонаблюдения необходимо внедрить ещё в 17 лесхозах Беларуси, сообщили в профильном ведомстве. Она необходима, в первую очередь, для контроля за лесными пожарами.
Помимо системы видеонаблюдения, по словам Бойко, Минлесхоз ведёт “планомерную работу по внедрению современных средств радиосвязи”. За последние 5 лет ими оснастили 92 лесхоза, ещё 6 (Городокский, Суражский, Шумилинский, Островецкий и Сморгонский опытные, а также Воложинский лесхоз) планируется остастить до конца этого года.
Именно дистанционный мониторинг, по словам Бойко, “имеет наибольший удельный вес в выявлении лесных пожаров” - порядка 55,9% от общего числа очагов возгорания были выявлены именно так.
По данным Минлесхоза на 26 июня, в лесном фонде министерства было зафиксировано 389 лесных пожаров общей площадью 201,1 гектара.
Из-за высокой пожарной опасности на большей части территории Беларуси до сих пор действуют ограничения и запреты на посещение леса. Так, по состоянию на утро 27 июня, они введены в 79 районах страны.
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Ранее Телеграф рассказывал о наиболее распространённых нарушениях, за которые можно получить штраф от Минлесхоза, попавшись в одну из мобильных камер наблюдения в лесу. Штрафы за них сегодня колеблются от 370 до 1110 рублей.