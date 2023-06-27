В Минлесхозе пообещали до конца года установить видеокамеры во всех лесах Беларуси. За чем будут следить?

Опубликовано: 27.06.2023 11:00 , Обновлено: 27.06.2023

До конца 2023 года во всех белорусских лесах планируется установить видеокамеры. Об этом рассказал консультант управления лесного хозяйства Алексей Бойко в ходе производственного совещания 26 июня. По его словам, на сегодня автоматизированной системой видеонаблюдения охвачено 77,4% лесного фонда Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Для того, чтобы охватить лесной фонд на 100%, систему видеонаблюдения необходимо внедрить ещё в 17 лесхозах Беларуси, сообщили в профильном ведомстве. Она необходима, в первую очередь, для контроля за лесными пожарами.

Помимо системы видеонаблюдения, по словам Бойко, Минлесхоз ведёт “планомерную работу по внедрению современных средств радиосвязи”. За последние 5 лет ими оснастили 92 лесхоза, ещё 6 (Городокский, Суражский, Шумилинский, Островецкий и Сморгонский опытные, а также Воложинский лесхоз) планируется остастить до конца этого года.

Именно дистанционный мониторинг, по словам Бойко, “имеет наибольший удельный вес в выявлении лесных пожаров” - порядка 55,9% от общего числа очагов возгорания были выявлены именно так.

По данным Минлесхоза на 26 июня, в лесном фонде министерства было зафиксировано 389 лесных пожаров общей площадью 201,1 гектара.

Из-за высокой пожарной опасности на большей части территории Беларуси до сих пор действуют ограничения и запреты на посещение леса. Так, по состоянию на утро 27 июня, они введены в 79 районах страны.

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Ранее Телеграф рассказывал о наиболее распространённых нарушениях, за которые можно получить штраф от Минлесхоза, попавшись в одну из мобильных камер наблюдения в лесу. Штрафы за них сегодня колеблются от 370 до 1110 рублей.