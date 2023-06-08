Дождались?! Синоптики пообещали в Беларуси сильные дожди и грозы. Где и когда?

Опубликовано: 08.06.2023 13:17 , Обновлено: 08.06.2023

Белгидромет сообщил 8 июня, что в ближайшие дни в Беларусь придут дожди и грозы. Синоптики рассказали, где они пройдут и когда ждать.

В пятницу, 9 июня, ожидается переменная облачность. Ночью в основном будет без осадков, а вот утром и днем местами, а по юго-востоку страны во многих районах пройдут дожди, местами грозы, в южных районах – сильные дожди. Ветер переменный, при грозах порывистый. Температура ночью +9.. +15 градусов, днем +24.. +29 °С.

В субботу, 10 июня , будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы и сильные дожди. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура ночью +7..+16 градусов, днем +16 ..+23 °С, по западу до +25°С.

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В воскресенье, 11 июня , сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по югу страны будут идти кратковременные дожди. Ветер северо-восточный порывистый. Температура ночью +5.. +11 градусов, по югу до +13, днем +15.. +22 °С, сообщил Белгидромет.

Ранее Телеграф писал о том, что синоптики предупредили о последствиях наступившей засухи в Беларуси:

Синоптики предупредили о последствиях наступившей засухи в Беларуси