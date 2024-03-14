"Должны быть в интернете" - В Минлесхозе потребовали больше новостей про белорусских лесников

Опубликовано: 14.03.2024 15:28 , Обновлено: 15.03.2024

Министр лесного хозяйства Александр Кулик в четверг, 14 марта, раскритиковал идеологов, работающих в ведомстве, и потребовал от них больше новостей про лесников, в том числе, в интернете, чтобы поднять "имидж отрасли".

В ходе семинара-совещания в Барановичском районе Кулик признался, что в командировках и в дороге постоянно читает новости, но заметок при работников его отрасли практически не встречает.

“Должны работать идеологи на местах! Те, кто получает за это исправно зарплату. У нас достаточно тем: начало пожароопасного, лесокультурного сезонов, наведение порядка, сезон заготовки берёзового сока… Они должны быть в каждой районной газете и в интернете!” - заявил министр.

При этом глава ведомства выразил мнение, что и руководство, и идеологические работники не должны сидеть “в кабинетах в белых рубашках”, а обязаны оставаться “в полевой форме вместе с народом”, причем это не должно превращаться в “показуху”, а превратиться в “часть повседневной работы”.

Кулик пообещал лично давать оценку работе идеологов по формированию “имиджа отрасли”.

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Отметим, что белорусские госорганы в последнее время активно осваивают социальные сети и с помощью популярных мемов доносят до интернет-пользователей полезную и важную информацию. Так, социально-развлекательный ролик в TikTok-аккаунте МЧС Беларуси с Бузовой и котиками, которые объясняют алгоритм действий при пожаре, посмотрели более 1,1 млн человек и однозначно признали его “шедевральным”, а столичная ГАИ с помощью мимишного ролика с кошечками-собачками в своем аккаунте в Instagram подробно рассказала, как правильно перевозить детей в автомобиле.

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Впрочем, не только мемы и шутки в официальных аккаунтах госорганов могут “зацепить” пользователей соцсетей. Так, видео обычной тренировки пограничника в TikTok-аккаунте Госпогранкомитета Беларуси набрало уже больше 1,7 млн просмотров. И всё благодаря очаровательному главному герою - четверолапому напарнику и “личному тренеру” — служебной собаке породы овчарка.

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