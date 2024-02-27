Видео белорусской пограничной собаки набрало 0,5 млн просмотров. Чем удивила?

🎥 Видео

Опубликовано: 27.02.2024 10:33 , Обновлено: 10.06.2024

Новое видео на официальной страничке Госпогранкомитета Беларуси в TikTok за сутки набрало больше 560 тыс. просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев. И всё благодаря очаровательному главному герою.

На видео показана обычная тренировка пограничника, однако у зрителей короткое 15-секундрное видео вызвало умиление и восторг: делать отжимания и качать пресс военному активно помогал его четверолапый напарник и “личный тренер” - служебная собака породы овчарка. В комментариях под видео пользователи соцсети отметили, что на кадрах - “лучшая порода собак и мужчин”.

Зрители отметили отличную физическую подготовку не только пограничника, но и его напарника.

“Песику, когда на пенсию выйдет, можно в любую школу физруком идти”, - написал один из пользователей.

“Неважно кто ты, всегда должен быть в отличной физической форме”, - отметил другой.

Некоторые зрители с долей юмора заявили, что с таким “сослуживцем” “и друга не нужно. когда есть такое умное чудо”, ведь собака “не предаст и денег в долг не попросит”.

Ранее Телеграф рассказывал про “самую милую собаку в TikTok” - собаку-спасателя Белль из США, которая покорила соцсети своей постоянно удивленной мордой. У собаки — более 160 тыс. подписчиков в соцсети.

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