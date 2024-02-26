Вместо помады – лапой по морде. ГАИ Минщины рассказала мемами о том, как уберечь детей

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2024 18:58 , Обновлено: 26.02.2024

УГАИ УВД Миноблисполкома в своем аккаунте в Instagram опубликовала мимишный ролик с кошечками-собачками, но на серьезную тему. Персонажи большинству из нас знакомые. А текст – авторский.

В ролике авторы использовали известные интернет-мемы, которые так или иначе обыгрывались уже не единожды. На сей раз придумали для персонажей диалоги на тему безопасной езды. А в текстовке к видео рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле.

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, осуществляется до 12 лет, сообщили в ГАИ. А именно:

в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет;

в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет.

В инспекции уточнили, что допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

А в УВД Могилевщины, в свою очередь, сообщили, что с 26 февраля по 1 марта в Могилевской области проходит профилактическая акция «Ребенок-главный пассажир!». Под особый контроль взяли автомобили с детьми.

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