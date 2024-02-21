Ролик МЧС Беларуси с Бузовой и котиками посмотрели почти полмиллиона. За что назвали "шедевральным"?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.02.2024 16:15 , Обновлено: 21.02.2024

Очередное видео в официальном Tik-Tok-аккаунте МЧС Беларуси опять ворвалось в тренды белорусского сегмента соцсети. Его уже посмотрели почти полмиллиона пользователей, которые признали социальный ролик "шедевральным" и "гениальным", а самих белорусских спасателей, которые так легко подают полезную информацию, назвали"лучшим МЧС за историю человечества".

Уже не в первый раз авторы роликов от МЧС Беларуси прибегают к помощи интернет-мемов и монтирую видео так, что его хочется пересматривать опять и опять. В новом видео, в котором спасатели доходчиво объяснили правила выживания во время пожара, на помощь мемных котиков и собак пришла российская телеведущая Ольга Бузова, известная многим по скандальному реалити-шоу “Дом-2” и по весьма неоднозначному вокальному творчеству.

“Запомните раз и навсегда” - такой безапелляционной фразой Бузовой открывается ролик МЧС Беларуси и, судя по комментариям зрителей, уж его-то они точно запомнят надолго (хочется верить, что вместе с роликом зрители запомнят и сами правила поведения при пожаре).

Отметим, что не в первый раз комментаторы под подобными социально-просветительскими роликами от МЧС Беларуси делают реверанс в сторону сотрудников, которые их монтируют, и неизменно требуют для них денежной премии и прибавки к зарплате.

“Очень круто сделано, контентмейкер молодец!”, - отметил один из зрителей.

“Ребята! Орууууу??? Оскар в студию!!”, - эмоционально похвалил работу SMM-щика другой комментатор.

“Надеюсь, автор с премией, ибо доходчиво и понятно. В нынешнее время только с таким подходом можно донести важное”, - отметил ещё один пользователь.

Все зрители сошлись во мнении, что аккаунт МЧС Беларуси “в надёжных руках”, а кто-то отметил, что “если так будет и дальше, придётся на них подписаться”. Впрочем, если учесть, что это далеко не первое подобное “шедевральное” видео белорусских спасателей, сделать это уже давно пора.

Раньше в таком же стиле МЧС Беларуси рассказывало о разнице гололеда и гололедицы.

«Лучше, чем СМС» — МЧС Беларуси предупредило о гололедице с помощью мемных котиков и завоевало тысячи людей в TikTok

А ещё - об опасности выхода на тонкий лёд:

«Лучшего использования этих котов не видела!» – «Шедевральный» ролик белорусского МЧС собрал десятки тысяч просмотров