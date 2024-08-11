Дожди, туман и +6°C. Белорусов предупредили о наступлении "прохладных" масс из Балтики и Скандинавии. А где можно погреться?

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Опубликовано: 11.08.2024 18:06 , Обновлено: 11.08.2024

Белгидромет поделился прогнозом на понедельник-среду (12-14 августа) по всей Беларуси. Судя по его данным, белорусам стоит подготовиться к значительному понижению температуры ночью. Это ещё не заморозки, но позаботиться о растениях на огороде стоит. Да и днем местами будет ниже +20°C.

Так в понедельник, 12 августа , погоду в Беларуси сформирует “неустойчивая воздушная масса, поступающая с акватории Балтийского моря”. А это значит, что температура ночью опустится до +9..+15°С, местами даже +7..+8°С. Днём будет теплее, но не везде по-летнему: +18..+24°С.

Что касается осадков, то ночью синоптики предсказали дожди местами, не назвав их координаты, а вот днём такие пройдут по большей части Беларуси. Ветер в Белгидромете предсказали умеренный и лишь во время гроз порывистый, которые, кстати, также пообещали местами.

Во вторник, 13 августа , не станет лучше. Если ветер останется примерно такой же, как и понедельник, то вот температура ночью может опуститься даже до +6..+13°С. Днём же мерзнуть будут жители северо-востока Беларуси, где она будет колебаться от +17°С. А вот жители западных районов страны смогут порадоваться +25°С. Мало того, в северо-восточной Беларуси (Витебской и Могилевской областях) метеорологи спрогнозировали дожди и даже грозы.

В среду, 14 августа , в Беларусь залетит антициклон с юга Скандинавии. Польза от него будет заключаться в том, что дождей станет меньше. В небе синоптики пообещали переменную облачность, но утром туман. “Лишь днем в отдельных районах по северо-востоку страны кратковременные дожди, возможны грозы”, - предупредили в Белгидромете. Температуру метеорологи насчитали на среду такую: минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +21..+28°С.

А что будет во второй половине следующей недели?

В осторожном Белгидромете так далеко стараются не заглядывать, ведь точность прогнозов с каждым дополнительным днём уменьшается. Тут бы грозы и ветер предсказать вовремя.

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Зато синоптик Дмитрий Рябов куда смелее. Он считает, что в четверг в Беларуси станет теплее (до +29°C), а дождей почти не будет. Но к выходным осадки вернутся. Да ещё и температура может упасть до +13..+18°C. Подробнее с его прогнозом можно ознакомиться, посмотрев видео ниже:

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