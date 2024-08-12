До 8 лет. Лукашенко предложил сажать в тюрьму за насилие и угрозы в отношении экс-президента Беларуси

Опубликовано: 12.08.2024 20:05 , Обновлено: 12.08.2024

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", внесенный президентом Беларуси Александром Лукашенко. Среди других изменений в Уголовный кодекс (УК) предлагается внести статью 366-1, которая закрепит ответственность за насилие или угрозу в отношении главы государства и не только.

Целиком название статьи звучит так: “Насилие либо угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, прекратившего исполнение своих полномочий”.

Так, за насилие или угрозу насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Беларуси, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий, а также членов его семьи предлагается наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь) и ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) УК. Предлагается распространить действие этих статей также на бывшего президента страны и членов его семьи.

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[info_b]С полным текстом законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» можно ознакомиться на сайте Национального правового интернет-портала.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что также этот законопроект предусматривает изменение ст. 33 УК. В частности, предлагается заводить уголовное дело на виновника ДТП, при котором его родственники получили тяжкие телесные повреждения, по требованию этих родственников.

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Мы писали и о других предлагаемых нововведениях в этот документ. Так, президент Беларуси пересмотрел 97 составов преступлений, 65 из которых предложил дополнить «альтернативными и более мягкими» видами наказаний. К примеру, предлагается не сажать в тюрьму одиноких мужчин и женщин, которые воспитывают детей до 14 лет, если те впервые совершили нетяжкие преступления.

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